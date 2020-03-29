24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1713:3717:0419:4921:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية (5.00)

  2. تدوينة تضع مستشارا عن "البيجيدي" في السجن (5.00)

  3. عالم أوبئة مغربي (5.00)

  4. مخالفو حالة الطوارئ (5.00)

  5. مصحات خاصة تدخل على الخط للتكفل المجاني بمصابي "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ثلاثة أشخاص يتغلّبون على "كوفيد-19" في مراكش

ثلاثة أشخاص يتغلّبون على "كوفيد-19" في مراكش

ثلاثة أشخاص يتغلّبون على "كوفيد-19" في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 29 مارس 2020 - 19:35

قرر الفريق الطبي بمستشفى ابن زهر بمراكش (المامونية) المشرف على المراقبة الصحية لأفراد الأسرة الفرنسية التي أصيبت بفيروس "كورونا" (كوفيد-19)، رفع الحجر الصحي عنهم، بعدما تماثلوا للشفاء.

وكان رب هذه الأسرة من الحالات الأولى التي كشفت عن ظهور هذا الوباء بمدينة مراكش، في الثامن من شهر مارس الجاري، إثر ظهور مضاعفات صحية عليه.

وحلت هذه الأسرة الفرنسية بمراكش يوم السابع من مارس. وبعد الكشف عن الزوج، أخضعت زوجته وطفلته (ثلاث سنوات) للفحوصات والتحاليل الطبية التي كشفت عن إصابتهما بهذا الوباء.

وتعرض سائق سيارة الأجرة التي أقلت هذا الفرنسي وأسرته إلى الفندق بالحي الشتوي، ومستخدما بهذه المؤسسة السياحية، للإصابة بالعدوى.

ولفظ الشاب المستخدم بالفندق الذي أقام به الفرنسي وأسرته أنفاسه الأخيرة اليوم الأحد، إثر تطور مضاعفات صحية ألمت به بعد إصابته بهذا الوباء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.