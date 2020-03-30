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كُتّاب وآراء
"عصيان الطوارئ" يورط شخصا بجماعة حد بوموسى
تفعيلا لقانون حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات الحكومية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، أوقفت عناصر الدرك بالمركز الترابي حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح شخصا بشبهة عدم الامتثال لأوامر السلطات والسكر العلني.
ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فإن دورية برئاسة قائد المركز الترابي حد بوموسى أوقفت الشخص المذكور، الأحد بدوار أولاد أرميش التابع لقيادة حد بوموسى، خلال حملة تعبوية بقرى ودواوير الجماعة، وذلك تنفيذا لقرارات الحجر الصحي.
المصادر ذاتها أوضحت أن المعني بالأمر تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة في انتظار إحالته على العدالة.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة حد بوموسى من أكبر جماعات إقليم الفقيه بن صالح من حيث المساحة وعدد السكان؛ إذ يتجاوز عدد سكانها 41 ألف نسمة، موزعة على أزيد من 7400 أسرة، ما يتطلب تعبئة شاملة من أجل الحد من انتشار العدوى.