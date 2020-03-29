وكيل الملك بسطات يتابع صاحبة "فيديو المستشفى"

هسبريس من الرباط

فتح وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات تحقيقا مع صاحبة فيديو مستشفى المدينة ذاتها، بناء على شكاية تقدم بها المندوب الإقليمي لوزارة الصحة.

وأكد مسؤول بوزارة الصحة أن السلطات الصحية بإقليم سطات وضعت شكاية ضد المواطنة المغربية المقيمة في إحدى دول الخليج العربي، بعد أن قامت ببث فيديو على منصات المواقع الاجتماعية على شبكة الإنترنيت تدعي فيه عدم تلقيها للرعاية الصحية والغذائية اللازمة.

وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المعنية بالأمر لم تكن تعاني من أي أعراض لفيروس كورونا المستجد، ورغم ذلك خضعت لفحوصات من طرف طبيب عسكري، وتم إيداعها في غرفة بالمستشفى بإلحاح منها، حيث حاولت الفرق الطبية تطمينها.

وأضاف المصدر ذاته قائلا: "لقد قدم لها العاملون بالمستشفى وجبة غذائية، إلا أنهم فوجئوا بها وهي ترمي بها على الأرض، ودخلت في حالة هستيرية غير مفهومة، قبل أن يقدموا لها بعض المهدئات، إلا أنهم فوجئوا ببث الفيديو الذي تضمن مجموعة من الوقائع غير الصحيحة، ليقرر بعدها مندوب وزارة الصحة اللجوء إلى القضاء لتبيان الحقيقة".

وكانت المديرية الإقليمية للصحة بسطات قد أصدرت أمس بلاغا صحافيا، توصلت هسبريس بنسخة منه، توضح فيه حيثيات الفيديو الذي تمّ بثه من طرف إحدى المرتفقات التي ولجت المستشفى حوالي الساعة الثالثة وأربع وعشرين دقيقة، حسب تسجيلات كاميرات المراقبة بمستعجلات المستشفى، وتمّ التكفل بها من طرف الطبيب المداوم.

وأضاف البلاغ أنه بعد الفحص السريري، وصف لها الطبيب المداوم بعض المهدئات بعدما تبيّن أنها تعاني القلق، وأن حالتها الصحية لا تستجيب للمعايير العلمية المعمول بها سريريا من أجل تحديد الاشتباه في إصابتها بمرض "كوفيد-19" من عدمها.