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كُتّاب وآراء
وكيل الملك بسطات يتابع صاحبة "فيديو المستشفى"
فتح وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات تحقيقا مع صاحبة فيديو مستشفى المدينة ذاتها، بناء على شكاية تقدم بها المندوب الإقليمي لوزارة الصحة.
وأكد مسؤول بوزارة الصحة أن السلطات الصحية بإقليم سطات وضعت شكاية ضد المواطنة المغربية المقيمة في إحدى دول الخليج العربي، بعد أن قامت ببث فيديو على منصات المواقع الاجتماعية على شبكة الإنترنيت تدعي فيه عدم تلقيها للرعاية الصحية والغذائية اللازمة.
وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المعنية بالأمر لم تكن تعاني من أي أعراض لفيروس كورونا المستجد، ورغم ذلك خضعت لفحوصات من طرف طبيب عسكري، وتم إيداعها في غرفة بالمستشفى بإلحاح منها، حيث حاولت الفرق الطبية تطمينها.
وأضاف المصدر ذاته قائلا: "لقد قدم لها العاملون بالمستشفى وجبة غذائية، إلا أنهم فوجئوا بها وهي ترمي بها على الأرض، ودخلت في حالة هستيرية غير مفهومة، قبل أن يقدموا لها بعض المهدئات، إلا أنهم فوجئوا ببث الفيديو الذي تضمن مجموعة من الوقائع غير الصحيحة، ليقرر بعدها مندوب وزارة الصحة اللجوء إلى القضاء لتبيان الحقيقة".
وكانت المديرية الإقليمية للصحة بسطات قد أصدرت أمس بلاغا صحافيا، توصلت هسبريس بنسخة منه، توضح فيه حيثيات الفيديو الذي تمّ بثه من طرف إحدى المرتفقات التي ولجت المستشفى حوالي الساعة الثالثة وأربع وعشرين دقيقة، حسب تسجيلات كاميرات المراقبة بمستعجلات المستشفى، وتمّ التكفل بها من طرف الطبيب المداوم.
وأضاف البلاغ أنه بعد الفحص السريري، وصف لها الطبيب المداوم بعض المهدئات بعدما تبيّن أنها تعاني القلق، وأن حالتها الصحية لا تستجيب للمعايير العلمية المعمول بها سريريا من أجل تحديد الاشتباه في إصابتها بمرض "كوفيد-19" من عدمها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
نطالب من الهيات الحقوقية مؤازرة المواطنة
زعما حنايا ماعارفينش باللي اللي وقع فالفيديو دائما ما يقع في مستشفيات المغرب. أنا شخصيا أصدق صاحبة الفيديو، ومن يجب أن يعاقب هو المندوب في وزارة الصحة الذي رفع الدعوى والقيمين على المستشفى.
في ضروف التحكم كان معروف ان كل فاضح فساد واهمال تنقلب عليه القضايا ويصبح متهم !!
الفيديو اظهر كل شيء والان يظهر ان لا شيء تغير بسياسة شوف وسكت
نحن المغاربة نعرف جيدا تصرفات الأطباء و الممرضين و الممرضات.
و لا ننسى ما رأيناه في الفيديو و ما سمعناه.
هل تلك الحجرة هي حجرة للتمريض؟؟؟؟؟؟
و هل ذالك السرير سرير للمريض؟؟؟؟؟؟؟
لم أرى بعد في اروبا غُرفة مثل تلك الغرفة,فيها سرير فقط و سرير يُرثى له.
كان لابد من وزارة الصحة الدفاع عن نفسها وهد السناريو. ولينا حافضينو
نسأل الله تعالى ان ينجنا من هدا الوباء وان ينجنا من مستشفياتنا
مستحيل تكون ظالماهم. كاملين شفنا الفيديو وشفنا اللامبالاة ديالهم فالفيديو وتكرر الامر مع بنت اخرى غالبا فمراكش. وحنا عارفين السبيطارات فالمغرب. بلا ما ينوضو عليهم النحل.
راه المغاربة غايصبرو تا يصبرو فالاخير غاينفاجرو وفكها يا من وحلتيها
المرجو التعامل بسلاسة فالامر في غاية الحساسية.