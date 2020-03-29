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الرئيسية | حوادث | وكيل الملك بسطات يتابع صاحبة "فيديو المستشفى"

وكيل الملك بسطات يتابع صاحبة "فيديو المستشفى"

وكيل الملك بسطات يتابع صاحبة "فيديو المستشفى"
هسبريس من الرباط
الأحد 29 مارس 2020 - 19:20

فتح وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات تحقيقا مع صاحبة فيديو مستشفى المدينة ذاتها، بناء على شكاية تقدم بها المندوب الإقليمي لوزارة الصحة.

وأكد مسؤول بوزارة الصحة أن السلطات الصحية بإقليم سطات وضعت شكاية ضد المواطنة المغربية المقيمة في إحدى دول الخليج العربي، بعد أن قامت ببث فيديو على منصات المواقع الاجتماعية على شبكة الإنترنيت تدعي فيه عدم تلقيها للرعاية الصحية والغذائية اللازمة.

وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المعنية بالأمر لم تكن تعاني من أي أعراض لفيروس كورونا المستجد، ورغم ذلك خضعت لفحوصات من طرف طبيب عسكري، وتم إيداعها في غرفة بالمستشفى بإلحاح منها، حيث حاولت الفرق الطبية تطمينها.

وأضاف المصدر ذاته قائلا: "لقد قدم لها العاملون بالمستشفى وجبة غذائية، إلا أنهم فوجئوا بها وهي ترمي بها على الأرض، ودخلت في حالة هستيرية غير مفهومة، قبل أن يقدموا لها بعض المهدئات، إلا أنهم فوجئوا ببث الفيديو الذي تضمن مجموعة من الوقائع غير الصحيحة، ليقرر بعدها مندوب وزارة الصحة اللجوء إلى القضاء لتبيان الحقيقة".

وكانت المديرية الإقليمية للصحة بسطات قد أصدرت أمس بلاغا صحافيا، توصلت هسبريس بنسخة منه، توضح فيه حيثيات الفيديو الذي تمّ بثه من طرف إحدى المرتفقات التي ولجت المستشفى حوالي الساعة الثالثة وأربع وعشرين دقيقة، حسب تسجيلات كاميرات المراقبة بمستعجلات المستشفى، وتمّ التكفل بها من طرف الطبيب المداوم.

وأضاف البلاغ أنه بعد الفحص السريري، وصف لها الطبيب المداوم بعض المهدئات بعدما تبيّن أنها تعاني القلق، وأن حالتها الصحية لا تستجيب للمعايير العلمية المعمول بها سريريا من أجل تحديد الاشتباه في إصابتها بمرض "كوفيد-19" من عدمها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - saad الأحد 29 مارس 2020 - 19:31
لم أفهم وضعت في الغرفه بالحاج منها
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2 - Ammar الأحد 29 مارس 2020 - 19:32
ربما تعاني من مرض نفسي وإلا فإنها افتعلت هذه المسرحية لتسيء إلى المنظومة الصحية وفي هذه الفرضية فعلى القضاء أن يطبق على القانون الساري به العمل في مثل هذه الحالات.
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-4
3 - موغرابي الأحد 29 مارس 2020 - 19:34
كان بالاحرى عرضها على طبيب نفساني بدلا من عرضها على وكيل الملك . فكما جاء في البلاغ التوضيحي انها تعاني من قلق نفسي.
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5
4 - said الأحد 29 مارس 2020 - 19:36
هذا ترهيب للمواطنيم بمنعهم من التظلم ضد ما يلقونه في المؤسسات الاستشفائية علما ان حالة الغرفة التي كانت تقيم بها جد مزرية.

نطالب من الهيات الحقوقية مؤازرة المواطنة
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10
5 - اينة الأحد 29 مارس 2020 - 19:36
طرفا نزاع كل يدلي بدلوه.كمغاربة جميعنا يعرف إن كان كل ماقالته حقيقة أم بهتان.على كل حال الله معين لجميع الفاعلين في هذه الأزمة.
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3
6 - hichan الأحد 29 مارس 2020 - 19:37
بلاد لي دوا يرعف وزيدينها بتخراج لعينين
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0
7 - bouthirit الأحد 29 مارس 2020 - 19:39
أننا نعلم جميع مستوصفتنا ومدى نضافتها وتجهيزاتها الكبيرة ونعلم أن الممرضين والأطباء من العيار الثقيل حيت يتم استقبال الجميع امام ابواب المييوصفات. فلا امرأة ولدت خارج المستوصف ولا وجود للاختلاسات في الأجهزة ولا اي من هدا القبيل . فلا داعي اختي واخي هنا وهناك اليوم أو غدا لنشر الفيديو ولا داعي للقضاء ان يتابعها لأن القطاع الصحي والقضائي اليوم وبالامس برهنا على انهم من العيار الثقيل. وانهم في خدمة الصالح العام . وستتبت الأيام ما اقول وستنزل أقصى العقوبات على هاته الانسانة العديمة الضمير وغيرها !!!
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8 - Adilos Kenitra الأحد 29 مارس 2020 - 19:39
La citoyenne française a fait la même chose à l'hôpital Agadir mais les autorités la laissent à l'hôpital...quel justice...
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9 - أمين الأحد 29 مارس 2020 - 19:40
كعادتكم، تقتلون الميت وتصلون في جنازته.

زعما حنايا ماعارفينش باللي اللي وقع فالفيديو دائما ما يقع في مستشفيات المغرب. أنا شخصيا أصدق صاحبة الفيديو، ومن يجب أن يعاقب هو المندوب في وزارة الصحة الذي رفع الدعوى والقيمين على المستشفى.
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10 - محمد بركات الأحد 29 مارس 2020 - 19:40
نحن نعرف حالة المستشفيات في المغرب وهذا ليس وقت المحاكمات
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11 - أشرف الأحد 29 مارس 2020 - 19:40
ممكن يكون كلامها صحيح هاذا ايلا تذبير رد الاعتبار لازم نعرفو اش كيديرو مع المصابين بهاد الفيروس حاليا انا متيق السيدة
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12 - عباس فريد الأحد 29 مارس 2020 - 19:41
تغطية الفضيحة بفضيحة اكبر !!
في ضروف التحكم كان معروف ان كل فاضح فساد واهمال تنقلب عليه القضايا ويصبح متهم !!
الفيديو اظهر كل شيء والان يظهر ان لا شيء تغير بسياسة شوف وسكت
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13 - حسام الأحد 29 مارس 2020 - 19:41
ما الدليل على أن ما تقولونه صحيح، نخاف أن تكون محاولة لإخراص كل صوت وكل كاميرا في هذا البلد، و إن ثبت العكس و أن السيدة كانت تحاول تشويه صورة الصحة المغربية المرموقة عالميا فإن القضاء سيأخد كلمته
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14 - الغاضب الأحد 29 مارس 2020 - 19:41
الله اكبر هذا مصير من يفضح الفساد
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15 - soufiane الأحد 29 مارس 2020 - 19:42
يجب معاقبة كل من سولت له نفسه تبخيس عمل كل الأطر الطبية و الأمنية التي تضحي بصحتها ووقتها التي ودعت عائلاتها و قبلت العمل مع المرضى بالوباء دون أي تردد.
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16 - أمين الأحد 29 مارس 2020 - 19:42
أنا أثق بالفيديو و لا أثق بالتصريحات لأنهم يعرفون جيدا أن ما قاموا به جريمة و يتسابقون مع الزمن لإنقاذ عملهم.
نحن المغاربة نعرف جيدا تصرفات الأطباء و الممرضين و الممرضات.
و لا ننسى ما رأيناه في الفيديو و ما سمعناه.
هل تلك الحجرة هي حجرة للتمريض؟؟؟؟؟؟
و هل ذالك السرير سرير للمريض؟؟؟؟؟؟؟
لم أرى بعد في اروبا غُرفة مثل تلك الغرفة,فيها سرير فقط و سرير يُرثى له.
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17 - youssef khouili الأحد 29 مارس 2020 - 19:43
واش كضحكو علينا. زعما حنا مكنعرفوش خروب بلادنا.
كان لابد من وزارة الصحة الدفاع عن نفسها وهد السناريو. ولينا حافضينو
نسأل الله تعالى ان ينجنا من هدا الوباء وان ينجنا من مستشفياتنا
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18 - agzennay الأحد 29 مارس 2020 - 19:43
وزارة الصحة لا تقول الحقيقة، أهل مكة أدرى بشعابها. متى كان للمغرب وزارة تقوم بالدور المنوط بها حتى نكذب فيديو هاذه السيدة؟ الفيديو واضح. السيدة تصيد و تبكي و لا شخص يديبها...مانكدبوش على راسنا راه بلادنا خصها تمشي في الطريق الصحيح. ماذا ننتضر من دولة صوت برلمنها ضد زيادة ميزانية وزارة الصح’؟؟؟
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19 - مواطن الأحد 29 مارس 2020 - 19:44
كلنا هذه السيدة و الاهمال واضح ويعلمه الجميع ثم لم يكترت لها أحد والتحقيق يجب ان يفتح مع المدير الاقليمي وليس مع هذه السيدة
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20 - Mustapha الأحد 29 مارس 2020 - 19:44
حسننا و مادا عن الحالة التي في مراكش هل هي أيضا مريضة عقليا ام يحترفون تلفيق التهم بدون مبرر
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21 - مصطفى الأحد 29 مارس 2020 - 19:45
تستاهل تتحاكم لأنها اولا في الفيديو كانت تتكلم عادية و حيث بغات تتكلم مع المسؤولين بدات كتمثل البكاء . التبوحيييط بعينيه
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22 - مايمكنش الأحد 29 مارس 2020 - 19:47
هنا بغيتو تجبدو العيب على روسكم مع المغاربة.
مستحيل تكون ظالماهم. كاملين شفنا الفيديو وشفنا اللامبالاة ديالهم فالفيديو وتكرر الامر مع بنت اخرى غالبا فمراكش. وحنا عارفين السبيطارات فالمغرب. بلا ما ينوضو عليهم النحل.
راه المغاربة غايصبرو تا يصبرو فالاخير غاينفاجرو وفكها يا من وحلتيها
المرجو التعامل بسلاسة فالامر في غاية الحساسية.
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23 - عبد الحي الأحد 29 مارس 2020 - 19:48
الصحة بالمغرب تحتضر قبل كورونا فمابالك في زمن كورونا.
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24 - هشام الأحد 29 مارس 2020 - 19:48
انت في المغرب الحق ينقلب فيصبح باطل اتكلم عن دراية بما ان والدي توفي في مستشفيات المغرب و اخر مرة اجريت لاختي عملية و انا ساهر بجانبها اطرد القطط و الصراصير في مستشفى بالمهدي بمدينة العيون لا يمكن ان تغطو الشمس بالغربال كفا من الطنز العكري
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25 - عبد الله الأحد 29 مارس 2020 - 19:49
حسبنا الله ونعم الوكيل فهاد المسؤولين، واش هذا صبيطار داخلنا عليكم بالله، السيدة باينة بعقلها وقالت 16 لساعة ما كلات، وكتدوي مور الشباك بحال إلى راها فالحبس، غتموت بالجوع ماشي بكورونا!!! الله يجيب شي رحمة وصافي....
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