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الرئيسية | حوادث | ادعاء الإصابة بـ"كورونا" يقود فتيات إلى القضاء

ادعاء الإصابة بـ"كورونا" يقود فتيات إلى القضاء

ادعاء الإصابة بـ"كورونا" يقود فتيات إلى القضاء
هسبريس من الرباط
الأحد 29 مارس 2020 - 20:49

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، زوال الأحد، من توقيف فتاتين تبلغان من العمر 18 و20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما المباشر في نشر أخبار زائفة والتبليغ عن حالات مزعومة للإصابة بوباء كورونا المستجد.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن الأبحاث التي أعقبت رصد شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أربع فتيات يربطن الاتصال بشكل ساخر بنظام اليقظة الخاص بوباء كورونا المستجد للتبليغ عن حالات زائفة للإصابة بالوباء، كانت قد مكنت مساء أمس من توقيف اثنتين من المشتبه فيهن، قبل أن يتم توقيف الفتاتين الثالثة والرابعة زوال اليوم.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهن جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - yass الأحد 29 مارس 2020 - 21:06
ناس مخليا ولادها و كتكرفس... و هما شادين الخمر و باغين يضحكو.. قلة التربية و الاحترام و الوطنية و الالتزام... اشد العقوبات لمترباش ف الدار و المدرسة يتربى ف السجن.... و اللهم لا شماتة.
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2 - abdelhak Temara الأحد 29 مارس 2020 - 21:07
أتمنى فعلا ان تكون العقوبات قاسية وزاجرة لكي يعتبر ويرتدع كل من سولت له نفسه بالتهكم والسخرية في ظرفية عصيبة و متازمة.
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3 - طاطاوي الأحد 29 مارس 2020 - 21:08
نتمنى تنزيل أقصى العقوبات و عدم تمكينهن من اي عفو ملكي وعلى امتالهن
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4 - عزالدين لعيون الأحد 29 مارس 2020 - 21:09
ان معرفتش علاش الإنسان كيكون حر مرتاح معندو مشاكيل أو كيمشي قلب عليهم هدا وقت تفليا الله يهدي مخلق
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5 - nabil missaoui الأحد 29 مارس 2020 - 21:10
شتي الظحك الباسل فين كيوصل !!
أودي الله إهدي ما خلق
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6 - ouzoudi الأحد 29 مارس 2020 - 21:11
bravo bravo bravo,et vive le maroc,vive notre roi,et vive tout qui aime le maroc....
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7 - Abdou الأحد 29 مارس 2020 - 21:13
لازم من العدالة تاخد مجراها ادا تبت تلاعبهنن بالمصالح التي تسهر على رعاية المواطنين. خصوصا في هده الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
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8 - hassan الأحد 29 مارس 2020 - 21:14
ازمة كورونا هي امتحان للمواطن مدنيا كان ام امنيا في علاقته مع الاخر باعتباره مسؤولا عن سلوكاته داخل هذا النسيج الاجتماعي ومقوما لانفلاتات او اخطاء يمكن ان تصدر منه ؛الامم الاخلاق ما بقيت...
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9 - issame الأحد 29 مارس 2020 - 21:15
المرجو تطبيق أقصر العقوبات! واش اعباد الله الناس خدامين من أجل مصلحة المواطنين و مخليين وليداتهوم و نتوما كتفلاو عليهم و كتضيعولهوم وقتهوم
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10 - مواطنة من سوس الأحد 29 مارس 2020 - 21:15
يجب أن يطبق عليهن أقسى العقوبات كي يكن عبرة لغيرهن ممن لا يملكون يقظة ضمير وحس مسؤولية حتى في مثل هذه الأوقات الحرجة لوطننا
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11 - italmaroc الأحد 29 مارس 2020 - 21:15
السلام عليكم احي من هذا المنبر وأشكر الشرطة القضائية على تدخلها في مثل هذاه الأفعال الغير المسؤلة وشكراً لكم والمرجو البقاء في المنزل خاصة في الأسبوع القادم انه أسبوع حاسم
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12 - متتبع الأحد 29 مارس 2020 - 21:18
أقصى العقوبات أقصى العقوبات لمن يستهتر بهده االاوضاع الحساسة ليكن عبرة لمن سولت له نفسه يالقيام بهده الافعال
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13 - hassan الأحد 29 مارس 2020 - 21:20
وجب العقاب لوالديهن أولا على عدم تربيتهن !
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