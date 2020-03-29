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ادعاء الإصابة بـ"كورونا" يقود فتيات إلى القضاء
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، زوال الأحد، من توقيف فتاتين تبلغان من العمر 18 و20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما المباشر في نشر أخبار زائفة والتبليغ عن حالات مزعومة للإصابة بوباء كورونا المستجد.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن الأبحاث التي أعقبت رصد شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أربع فتيات يربطن الاتصال بشكل ساخر بنظام اليقظة الخاص بوباء كورونا المستجد للتبليغ عن حالات زائفة للإصابة بالوباء، كانت قد مكنت مساء أمس من توقيف اثنتين من المشتبه فيهن، قبل أن يتم توقيف الفتاتين الثالثة والرابعة زوال اليوم.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهن جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
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أودي الله إهدي ما خلق