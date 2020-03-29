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الرئيسية | حوادث | الرصاص يدوي بتمارة لتوقيف خارق لحالة الطوارئ

الرصاص يدوي بتمارة لتوقيف خارق لحالة الطوارئ

الرصاص يدوي بتمارة لتوقيف خارق لحالة الطوارئ
هسبريس من الرباط
الأحد 29 مارس 2020 - 21:25

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، زوال اليوم الأحد، لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، تعمد خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وعرض سلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال أداة حادة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف أحد الأشخاص بعد خرقه لإجراءات الحد من تنقلات المواطنين التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، قبل أن يعمد شقيقه إلى مهاجمة عناصر دورية الشرطة باستعمال شظايا قنينة زجاجية، وهو الأمر الذي اضطر موظف الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل مكن من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الأول تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحديات الميدانية من أجل توقيف شقيقه وإخضاعه بدوره لبحث قضائي لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مهتم جدا الأحد 29 مارس 2020 - 21:38
مزيان .. هكذا نشكر من يسهرون على امننا وسلامتنا .. نتمنى اقصى العقوبات لأمثال هذين كي يكونا عبرة لغيرهما
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2 - سلا-الرباط الأحد 29 مارس 2020 - 21:42
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الشكر الجزيل لرجال الأمن، الدرك الملكي و رجال وزارة الداخلية ولا أنسى أناس وزارة الصحة على كل الجهود المبذولة . اللهم شافي جميع المرضى وابعاد علينا هذا الوباء . امين
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3 - Nomade الأحد 29 مارس 2020 - 21:43
تحية صادقة لرجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والأطباء والممرضين ذكورا وإناثا، ولكل الساهرين على حماية المواطنين والوطن. وتبا لكل العصاة والرافضين للإجراءات الوقائية.
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4 - bensaid الأحد 29 مارس 2020 - 21:43
لمادا لا يتم استعمال الرصاص المطاطي لمنع خرق الحظر.
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5 - فرنسا بﻻد الحقوق !! الأحد 29 مارس 2020 - 21:45
لو كان مثل هؤﻻء المجرمون بفرنسا ، ﻻ شك انه سيتلقى رصاصة في صدره أو رأسه ، كما يحدث كل مرة ، أتسائل لماذا كل مرة يسرف رجال الشرطة على استعمال الرصاص الحي في الهواء !؟
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6 - امين مغربي الأحد 29 مارس 2020 - 21:45
شكرا لرجال الأمن يجب الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه ان يضر البلاد والعباد
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7 - السلام عليكم الأحد 29 مارس 2020 - 21:45
من نعم كورونا ان بقدرة قادر سيتخلص المجتمع من أخطر الفيروسات التي تأخر وجود مصل لها. ألا وهم المجرمون من اللصوص وقطاع الطرق ومروجي الممنوعات والمقرقبين والمعربدين وكل من يشوش راحة الآمنين..
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8 - كمال المنصوري الأحد 29 مارس 2020 - 21:45
لا يُعقَل أنْ تقوم الدولة بمجهودات جبارة و في نفس الوقت هناك أخطاء فادحة.
يجب توقيف فورًا كل الحافلات و الترام لانها أماكن التكدس و نشر الوباء.
في الأحياء الشعبية الكثير من الناس غير واعون و ألِفوا التجمعات و الوقوف في رؤوس الدروبا، و يجب الضرب عليهم بيد من حديد كي لا يُلقوا بأيديهم و بغيرهم للتهلكة
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9 - فاتي الأحد 29 مارس 2020 - 21:46
الامن كيسهر على سلامتنا وبعض المتهورين كيحدثوا البلبلة و يعرقلوا خدمة الأمن اضن ان المخدرات نطلب أقصى العقوبات
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10 - مغربية وأفتخر الأحد 29 مارس 2020 - 21:50
ياربي السلامة هاذ المساخيط ماتيخافوا لآ من المخزن ولا من الوباء القاتل
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11 - كل ما نعيشه هو نتيجة تراكمات الأحد 29 مارس 2020 - 21:51
..... = النظام الصحي المنهار = كرونا = الفقر المدقع < الجهل
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12 - غراب الأحد 29 مارس 2020 - 21:53
من غرائب المغرب
و الله
على الاقل خدوهم و عملو لهم تكوين في رعاية صحية و خلوهم يرعون من هم في حاجة ماسة
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