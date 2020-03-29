24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/03/2020
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:15
|13:37
|17:04
|19:50
|21:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مسؤول إيراني: وفيات فيروس كورونا بلغت 2640
- إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد
- مساهمة مصحة السويسي
- كارتيرون يقود تدريبات بنشرقي وأوناجم هاتفيًا
- خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا
المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية (5.00)
- المغرب يسجل نسبة وفيات مرتفعة مقارنة بمجموع "إصابات كورونا" - (303)
- المغرب يسجل 104 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (156)
- المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية - (137)
- هذه خريطة الإصابات الجديدة بـ"فيروس كورونا" في جهات المملكة - (103)
- عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" يصل إلى 450 في أرجاء المملكة - (98)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
شخصان وزوجة مصاب يَسْلمون من كورونا بتنغير
الأحد 29 مارس 2020 - 23:14
كشفت نتيجة التحاليل المخبرية، التي أخضعت لها زوجة الشخص المصاب بمدينة قلعة مكونة بإقليم تنغير، خلوها من أعراض فيروس "كورونا" المستجد.
وكشفت مصادر طبية، في تصريح لهسبريس، أن نتيجة التحاليل المخبرية كانت سلبية، رغم أنها هي الأقرب من زوجها، إذ كان الجميع متخوف أن تكون النتيجة إيجابية.
وذكرت المصادر نفسها، أن حالة المصاب الذي وُضع في العزل الطبي بمستشفى القرب بمدينة قلعة مكونة مستقرة ولا تدعو للقلق، مشيرة إلى أنه يتابع العلاجات الضرورية.
وعلاقة بالموضوع ذاته، كشفت نتائج التحاليل المخبرية التي أخضع لها شخص من مدينة قلعة مكونة، وشابة من جماعة تلمي، خلوهما من هذا الفيروس، وفق إفادة مصدر مسؤول.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - Talbisaf الأحد 29 مارس 2020 - 23:49
الحمد لله على سلامة الزوجة والله اجيب الشفاء للزوج ولكل من مسه الضر. المرجو المزيد من الحيطة و اليقظة و الحذر.
2 - صفوان الأحد 29 مارس 2020 - 23:50
سبحان الله، زوجها مصاب و هي لم تنتقل إليها العدوى رغم قربها منه، يا إخواني إعلموا أنه لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، يكفيكم أن تتقوا الله و تأخدوا بالأسباب من نظافة و إلتزام بالبيت و إنشاء الله تنتهي هده المحنة.
3 - مهندس الأحد 29 مارس 2020 - 23:51
سبحان الله مع أنها أقرب المخالطين له ! نعم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
4 - حمو موليير الأحد 29 مارس 2020 - 23:52
أظن أن بداية نهاية كورونا ستكون من أواسط أبريل إلى نهايته فقد أصاب المغاربة لما حددوا تاريخ 20 أبريل و ربما بعده بقليل للعودة إلى الحياة الطبيعية ولو بشكل تدريجي وما نتمناه أن يكون الجو دافيء أو حار كما ألفنا في هدا الوقت من كل سنة و الدليل هو أنه بما أن كورونا من فصيلة الانفلونزا و بما أن هاته مرتبطة بالطقس البارد والرطب الممتد من أواخر الخريف إلى أوائل الربيع فلا شك أن زوالها أو سقوطها قريب.
6 - مغربي الأحد 29 مارس 2020 - 23:55
حفاظا على سلامة الآخرين من العدوى؛ اذكر أن الإجراءات المعمول بها في هذه الحالة هي وضع المخالطين لحالة مؤكد إصابتها في الحجر الصحي الى غاية مرور اسبوعين...
واعتقد والله اعلم ان التحاليل لا تكشف شيئا إلا بعد مرور مدة
من كانت لها معلومات بهذا الخصوص فيلفدنا بها جزاكم الله خيرا.
واعتقد والله اعلم ان التحاليل لا تكشف شيئا إلا بعد مرور مدة
من كانت لها معلومات بهذا الخصوص فيلفدنا بها جزاكم الله خيرا.
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6