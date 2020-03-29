شخصان وزوجة مصاب يَسْلمون من كورونا بتنغير

محمد ايت حساين من تنغير

كشفت نتيجة التحاليل المخبرية، التي أخضعت لها زوجة الشخص المصاب بمدينة قلعة مكونة بإقليم تنغير، خلوها من أعراض فيروس "كورونا" المستجد.

وكشفت مصادر طبية، في تصريح لهسبريس، أن نتيجة التحاليل المخبرية كانت سلبية، رغم أنها هي الأقرب من زوجها، إذ كان الجميع متخوف أن تكون النتيجة إيجابية.

وذكرت المصادر نفسها، أن حالة المصاب الذي وُضع في العزل الطبي بمستشفى القرب بمدينة قلعة مكونة مستقرة ولا تدعو للقلق، مشيرة إلى أنه يتابع العلاجات الضرورية.

وعلاقة بالموضوع ذاته، كشفت نتائج التحاليل المخبرية التي أخضع لها شخص من مدينة قلعة مكونة، وشابة من جماعة تلمي، خلوهما من هذا الفيروس، وفق إفادة مصدر مسؤول.