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الرئيسية | حوادث | شخصان وزوجة مصاب يَسْلمون من كورونا بتنغير

شخصان وزوجة مصاب يَسْلمون من كورونا بتنغير

شخصان وزوجة مصاب يَسْلمون من كورونا بتنغير
محمد ايت حساين من تنغير
الأحد 29 مارس 2020 - 23:14

كشفت نتيجة التحاليل المخبرية، التي أخضعت لها زوجة الشخص المصاب بمدينة قلعة مكونة بإقليم تنغير، خلوها من أعراض فيروس "كورونا" المستجد.

وكشفت مصادر طبية، في تصريح لهسبريس، أن نتيجة التحاليل المخبرية كانت سلبية، رغم أنها هي الأقرب من زوجها، إذ كان الجميع متخوف أن تكون النتيجة إيجابية.

وذكرت المصادر نفسها، أن حالة المصاب الذي وُضع في العزل الطبي بمستشفى القرب بمدينة قلعة مكونة مستقرة ولا تدعو للقلق، مشيرة إلى أنه يتابع العلاجات الضرورية.

وعلاقة بالموضوع ذاته، كشفت نتائج التحاليل المخبرية التي أخضع لها شخص من مدينة قلعة مكونة، وشابة من جماعة تلمي، خلوهما من هذا الفيروس، وفق إفادة مصدر مسؤول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Talbisaf الأحد 29 مارس 2020 - 23:49
الحمد لله على سلامة الزوجة والله اجيب الشفاء للزوج ولكل من مسه الضر. المرجو المزيد من الحيطة و اليقظة و الحذر.
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2 - صفوان الأحد 29 مارس 2020 - 23:50
سبحان الله، زوجها مصاب و هي لم تنتقل إليها العدوى رغم قربها منه، يا إخواني إعلموا أنه لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، يكفيكم أن تتقوا الله و تأخدوا بالأسباب من نظافة و إلتزام بالبيت و إنشاء الله تنتهي هده المحنة.
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3 - مهندس الأحد 29 مارس 2020 - 23:51
سبحان الله مع أنها أقرب المخالطين له ! نعم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
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4 - حمو موليير الأحد 29 مارس 2020 - 23:52
أظن أن بداية نهاية كورونا ستكون من أواسط أبريل إلى نهايته فقد أصاب المغاربة لما حددوا تاريخ 20 أبريل و ربما بعده بقليل للعودة إلى الحياة الطبيعية ولو بشكل تدريجي وما نتمناه أن يكون الجو دافيء أو حار كما ألفنا في هدا الوقت من كل سنة و الدليل هو أنه بما أن كورونا من فصيلة الانفلونزا و بما أن هاته مرتبطة بالطقس البارد والرطب الممتد من أواخر الخريف إلى أوائل الربيع فلا شك أن زوالها أو سقوطها قريب.
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5 - draa الأحد 29 مارس 2020 - 23:55
الحمد لله ... نتمنى الشفاء للجميع
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6 - مغربي الأحد 29 مارس 2020 - 23:55
حفاظا على سلامة الآخرين من العدوى؛ اذكر أن الإجراءات المعمول بها في هذه الحالة هي وضع المخالطين لحالة مؤكد إصابتها في الحجر الصحي الى غاية مرور اسبوعين...
واعتقد والله اعلم ان التحاليل لا تكشف شيئا إلا بعد مرور مدة

من كانت لها معلومات بهذا الخصوص فيلفدنا بها جزاكم الله خيرا.
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