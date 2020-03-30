فيروس "كورونا" المستجد يصيب امرأتين بمدينة أرفود

محمد ايت حساين من تنغير

أفادت معطيات رسمية وفرتها مصادر طبية لهسبريس، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بجهة درعة تافيلالت بلغ ثمانية مصابين، بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين قبل قليل بمدينة أرفود إقليم الرشيدية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن التحاليل المخبرية التي أجريت لمرأتين من مدينة أرفود، كانت نتائجها إيجابية، وتأكدت إصابتهما بفيروس "كوفيد-19".

وكشفت مصادر الجريدة، أن من بين المصابات هناك زوجة أحد المصابين بالمدينة نفسها، مشيرة إلى أن حالتهما الصحية عادية ولا تدعو للقلق.

وبتسجيل حالتي إصابة جديدتين بجهة درعة تافيلالت، ارتفع عدد المصابين إلى ثمانية أشخاص، أربع حالات بمدينة أرفود، وحالتان بالريش، وحالة واحدة في كل من قلعة مكونة بإقليم تنغير وأكدز بزاكورة.