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خرق حالة الطوارئ يوقف تسعة أشخاص بتنغير
الاثنين 30 مارس 2020 - 09:25
أوقفت مصالح الأمن الوطني التابعة لمفوضية الشرطة بتنغير، الأحد، تسعة أشخاص لعدم حيازتهم ورقة التنقل الاستثنائية، ومخالفتهم تدابير حالة الطوارئ الصحية، التي فرضتها السلطات العمومية لمحاصرة انتشار جائحة فيروس "كورونا".
وأوضح مصدر مطلع لهسبريس، أن الموقوفين وُضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية، وسيتم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية، وعدم حيازة ورقة التنقل الاستثنائية التي يمنحها أعوان السلطة.
وذكر المصدر نفسه، أن شخصا من بين الأشخاص الموقوفين تم إخلاء سبيله وسيتم تقديمه للمثول أمام النيابة العامة المختصة في حالة سراح نظرا لوضعه الصحي.