إقليم صفرو يسجّل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

رشيد الكويرتي من فاس

أُعلن، مساء الأحد، تسجيلُ أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بإقليم صفرو، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية إصابة امرأة بالوباء، التي اُخضعت للعزل الطبي بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو قصد تلقي العلاج.

ووفقا لما أكدته لهسبريس شفيقة غزوي، مسؤولة التواصل بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس، فإن الإصابة المؤكدة الأولى داخل إقليم صفرو تخص شابة متزوجة تبلغ من العمر 23 سنة، مشيرة إلى أنها حالة مخالطة لأقاربها الوافدين من بلجيكا.

المصدر الصحي ذاته أوضح أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو للقلق، مشيرا إلى أنه أُخضع المخالطون لها وأقرباؤها للفحص والمتابعة الصحية، في إطار التدابير الاحترازية المعمول بها للتصدي لوباء "كوفيد-19".

إلى ذلك، علمت هسبريس أن التحاليل المخبرية أثبتت، اليوم نفسه، خلو جسم حالة ثانية بإقليم صفرو من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد الاشتباه في إصابتها بالوباء.