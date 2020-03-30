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كُتّاب وآراء
الدرك يتصدى لخرق "الطوارئ" بالفقيه بن صالح
أوقفت مصالح الدرك الملكي بالفقيه بن صالح، مساء الأحد، سبعة أشخاص لمخالفتهم تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعدم حيازة البعض منهم ورقة التنقل الاستثنائية التي فرضتها السلطات العمومية ضمن الإجراءات الساعية إلى الحد من انتشار جائحة فيروس "كورونا".
وأوضح مصدر هسبريس أن الموقوفين وُضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية، وسيتم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة بشبهة خرق حالة الطوارئ الصحية، وعدم حيازة ورقة التنقل الاستثنائية التي يمنحها أعوان السلطة.
وذكر المصدر نفسه أن درك الفقيه بن صالح أوقف ثلاثة أشخاص بالفقيه بن صالح المدينة، واثنين بتراب حدّ البرادية، واثنين بحدّ بوموسى؛ كما أوقف ثلاثينيا من أولاد زيان بجماعة بني وكيل.
جاء ذلك، يضيف المصدر ذاته، خلال دوريات للدرك الملكي بقرى ومراكز الإقليم، تندرج في إطار إستراتيجية القيادة الإقليمية والجهوية التي تروم تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الحكومية لمحاصرة من فيروس كورونا.
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تعليقات الزوّار (2)
واعوان السلطة غاطين يخويو جيوب المواطنين
كل عام يخرجونا شي حاجة باش ندفعو الرشوة