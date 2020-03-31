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الرئيسية | حوادث | سلطات الفنيدق تحجز مواد تموين داخل محل تجاري

سلطات الفنيدق تحجز مواد تموين داخل محل تجاري

سلطات الفنيدق تحجز مواد تموين داخل محل تجاري
هسبريس من تطوان
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 04:25

حجزت السلطات المحلية بمدينة الفنيدق مجموعة كبيرة من السلع داخل محل تجاري غير متوفر على التراخيص اللازمة، كانت موجهة إلى الإحسان العمومي، وجرى اقتناؤها من طرف الجماعة الترابية الفنيدق بطلب من رئيسها في إطار "طلب سند".

وتبعا لمصادر هسبريس فقد أفضت العملية إلى توقيف 3 أشخاص، بينهم صاحب المحل، تتراوح أعمارهم بين 31 و43 سنة.

واستحضرت المصادر ذاتها إدلاء التاجر بفاتورة جرى ضمها إلى محاضر الضابطة القضائية، تفيد بأن طالبة هذه الحصص من التموين هي "جماعة الفيندق"، حسب أقوال الموقوف.

وتوجه إلى الأظناء تهم استغلال الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد لأغراض غير معلنة، وعدم التوفر على التراخيص اللازمة.

وجرى وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، في أفق تعميق البحث والاستماع إلى كافة الأطراف والمتورطين في هذه القضية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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