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الرئيسية | حوادث | السرقة تضع شابة تحت الحراسة النظرية في سلا‎

السرقة تضع شابة تحت الحراسة النظرية في سلا‎

السرقة تضع شابة تحت الحراسة النظرية في سلا‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 مارس 2020 - 17:05

أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بمدينة سلا امرأة ظهرت في شريط وهي في حالة تلبس باقتراف عملية سرقة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح الأمن الوطني كانت قد باشرت تحريات دقيقة على خلفية شريط منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه امرأة وهي تختلس ممتلكات مملوكة لشخص في وضعية إعاقة بأحد الأحياء السكنية بمدينة سلا.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني: "تم تشخيص هوية المشتبه فيها، البالغة 28 سنة، وتوقيفها مباشرة بعد ارتكاب هذا الفعل الإجرامي".

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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