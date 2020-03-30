24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1513:3717:0419:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام‬" (5.00)

  2. ‬خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا (5.00)

  3. شد الحبل يتواصل بين الباطرونا والأبناك المغربية (5.00)

  4. تدوينة تضع مستشارا عن "البيجيدي" في السجن (5.00)

  5. مؤسسة ميلود الشعبي تساهم في "صندوق كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | توقيف متورط في الضرب وإهانة أمنيين بالبيضاء‎

توقيف متورط في الضرب وإهانة أمنيين بالبيضاء‎

توقيف متورط في الضرب وإهانة أمنيين بالبيضاء‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 مارس 2020 - 15:15

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة مرس السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأحد، متورطا في قضية تبادل للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وخرق تدابير حالة الطوارئ الصحية، والقذف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ توصلت به هسبريس إن دوريات الشرطة كانت قد انتقلت إلى الحي السكني "درب الكبير" بمدينة الدار البيضاء، لمعاينة وتوقيف المتورطين في قضية تبادل للعنف بين أشخاص من نفس الحي بسبب خلافات عرضية، وذلك قبل أن يعمد اثنين منهم ينحدران من أسرة واحدة إلى ولوج مسكن العائلة والشروع في إهانة وقذف موظفي الأمن واتهام أحدهم بالتواطؤ مع مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية، وهي الاتهامات التي تم توثيقها بمقاطع مصورة من طرف أحد أفراد عائلة المشتبه فيهما.

إجراءات البحث، يقول البلاغ، مكنت من توقيف أحد المشتبه فيهما، بينما مازال قريبه في حالة فرار؛ في وقت أوضحت التحريات المنجزة أن الشرطي الذي تم اتهامه بالتواطؤ مع تاجر المخدرات لم يكن مشاركا نهائيا في هذا التدخل الأمني، وأن المروج المشتبه فيه يوجد حاليا رهن الاعتقال بالسجن بعدما تم تقديمه في وقت سابق من طرف الشرطة القضائية من أجل الحيازة والاتجار بالمخدرات.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما مازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في إهانة وقذف موظفين عموميين والتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغربية الاثنين 30 مارس 2020 - 15:27
مزيان تبارك الله الناس خارجة مخاطرة بحياتها من اجل المواطنين و شي مخلوقات كتتعدى عليهم شئ غير مقبول البتة انت مخالف القانون و زايدها بالضرب و الجرح اسيدي بحالكم هوما الي غاديين بنا الهاوية اش خاج تدير غادي المختبر تتبحث على دواء لكورونا ؟ خارج تتشمكر .يجب تطبيق القانون و عدم التهاون مع هاتد المخلوقات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - سطور الاثنين 30 مارس 2020 - 15:36
درب الكبير مركز تجارة القرقوبي ,الضرب والجرح شيء عادي هناك.منازل قديمة وهشة,بعض شبابه كسالى لايحبون الاشتغال رغم قربهم من القريعة وكراج علال ودرب عمر اكبر المراكز التجارية في المغرب.اسر تسكن في غرف بدون تهوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.