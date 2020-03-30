تدوينة كيدية حول وثيقة التنقل تجر شابا للاعتقال

رشيد الكويرتي من فاس

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أزرو شابا (ح. ش)، يبلغ من العمر 23 سنة، روج على حسابه بـ"فيسبوك"، أمس الأحد، لبلاغ يتهم فيه عون سلطة ببيع وثيقة التنقل الاستثنائية الخاصة بتجوال الأشخاص في ظل حالة الطوارئ الصحية.

وكان المشتبه فيه قد نشر على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" تدوينة يقول فيها إن عون سلطة بمدينة أزرو، أشار إليه بالاسم، يسلم شهادة التنقل الاستثنائية للمواطنين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 40 و50 درهما، مشيرا إلى أن العون المذكور يهدد الناس بالحبس.

ووفقا لما أكده لهسبريس مصدر من السلطات المحلية بأزرو، فقد تم فتح تحقيق في اتهامات المشتبه فيه لعون السلطة وتبين أن الأمر يتعلق ببلاغ كيدي عمد صاحبه إلى ترويجه عبر حساب باسم مستعار على موقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم وضع المشتبه في رهن تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، لأجل البحث.