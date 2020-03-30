الدرك يضبط شحنة مخدرات بضواحي مدينة أبي الجعد

هسبريس من خريبكة

ضبط المركز الترابي بأبي الجعد، التابع لسرية الدرك الملكي لوادي زم، كمية من المخدرات وصفت بالمهمة، في إطار عملية مراقبة وترصّد ضواحي مدينة أبي الجعد.

وفي تفاصيل العملية، أوضحت مصادر الجريدة أن كمينا وضعته عناصر الدرك الملكي بأبي الجعد، وأسفر عن ضبط سيارة لنقل البضائع محملة بطنّ ونصف طنّ من "الكيف" و"طابا".

وأضافت المصادر ذاتها، أن شخصيْن كانا على متن السيارة تمكنا من الفرار إلى وجهة مجهولة، لتُصدَر مذكرتا بحث في حقهما، من أجل إيقافهما في أقرب وقت، ومتابعتهما بحسب المنسوب إليهما.

وفي عملية أخرى بالسريّة ذاتها، تمكن المركز الترابي للدرك الملكي بوادي زم، من إيقاف شخصيْن على خلفية ترويج المخدرات، ليتبيّن أن أحدهما يشكّل موضوع مجموعة من مذكرات البحث الصادرة عن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني.

ووُضع الموقوفان رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمهما على أنظار القضاء لمتابعتهما بتهم مرتبطة بترويج المخدرات.