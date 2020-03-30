24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:15
|13:37
|17:04
|19:50
|21:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسابقة تحفز الأطفال والشباب في "زمن كورونا"
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين في المغرب
- حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام"
- الدرهم المغربي ينخفض أمام الأورو والدولار الأمريكي
- خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا
خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا (5.00)
- حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" ترتفع إلى 33 حالة في المغرب - (193)
- وزارة الصحة: وفاة شخصين وحالة شفاء بين المصابين بفيروس كورونا - (115)
- علماء مغاربة يفتون بجواز دفن موتى المسلمين في بلدان الإقامة - (114)
- التحاليل المخبرية تزيد عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" إلى 516 حالة - (107)
- المغرب يسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. الحصيلة: 479 - (103)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدرك يضبط شحنة مخدرات بضواحي مدينة أبي الجعد
ضبط المركز الترابي بأبي الجعد، التابع لسرية الدرك الملكي لوادي زم، كمية من المخدرات وصفت بالمهمة، في إطار عملية مراقبة وترصّد ضواحي مدينة أبي الجعد.
وفي تفاصيل العملية، أوضحت مصادر الجريدة أن كمينا وضعته عناصر الدرك الملكي بأبي الجعد، وأسفر عن ضبط سيارة لنقل البضائع محملة بطنّ ونصف طنّ من "الكيف" و"طابا".
وأضافت المصادر ذاتها، أن شخصيْن كانا على متن السيارة تمكنا من الفرار إلى وجهة مجهولة، لتُصدَر مذكرتا بحث في حقهما، من أجل إيقافهما في أقرب وقت، ومتابعتهما بحسب المنسوب إليهما.
وفي عملية أخرى بالسريّة ذاتها، تمكن المركز الترابي للدرك الملكي بوادي زم، من إيقاف شخصيْن على خلفية ترويج المخدرات، ليتبيّن أن أحدهما يشكّل موضوع مجموعة من مذكرات البحث الصادرة عن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني.
ووُضع الموقوفان رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمهما على أنظار القضاء لمتابعتهما بتهم مرتبطة بترويج المخدرات.