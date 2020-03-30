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الرئيسية | حوادث | تسجيل صوتي يتسبب في توقيف شخص بالريش

تسجيل صوتي يتسبب في توقيف شخص بالريش

تسجيل صوتي يتسبب في توقيف شخص بالريش
محمد ايت حساين
الاثنين 30 مارس 2020 - 23:07

أوقفت مصالح الأمن الوطني بمدينة الريش، مساء الاثنين، شخصا على خلفية نشره تسجيلا صوتيا على الوتساب والفيسبوك، يتضمن تبليغا زائفا عن أشخاص مصابين بفيروس "كورونا" بالريش إقليم ميدلت.

وبأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، وُضع المشتبه به رهن تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه حول دوافع قيامه بنشر معلومات ومعطيات زائفة.

وكان المتهم الموقوف تحدث في تسجيل صوتي، نشره قبل ثلاث أيام، عن وجود عدد من الحالات المشكوك في كونها حاملة لفيروس "كورونا" المستجد. كما أنه بخّس، في التسجيل ذاته، المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والصحية.

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