الخيانة الزوجية تورط رجلا وامرأة نواحي تزنيت

مصطفى البكار

أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، مساء الاثنين، شخصا أربعينيا متزوجا وأبا لطفلين، رفقة امرأة متزوجة في عقدها الخامس، ملتبسين بممارسة الفساد داخل منزل يقع بدوار تدايغت أولاد جرار.

ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن زوج المتهمة تفاجأ بعد دخوله إلى منزله بزوجته وهي في وضعية مخلة بالحياء معية أحد الأشخاص، قبل أن يعمد إلى إقفال المنزل وربط الاتصال برجال الدرك الملكي.

وأضافت المصادر ذاتها أن تفاعلا فوريا لمصالح الدرك، مكن من اقتحام المنزل موضوع الواقعة وتوقيف المشتبه فيهما، اللذين جرى اقتيادهما نحو سرية درك تزنيت، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار متابعتهما بالتهم المنسوبة إليهما، والمتعلقة بالخيانة الزوجية والفساد.