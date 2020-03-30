10 ملايين رشوة تسجن رئيس جماعة بميدلت

محمد ايت حساين

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية، الاثنين، بإدانة رئيس الجماعة الترابية لكرس تعلالين بإقليم ميدلت، بعشرة أشهر حبسا نافذا، لتورطه في تلقي رشوة بقيمة 100 ألف درهم من أحد المقاولين.

كما قضت المحكمة ذاتها في حق المتهم المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو بمجلس جهة درعة تافيلالت، بأدائه غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 12 مارس الجاري، لما أوقفت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بإقليم ميدلت، بحضور شخصي لنائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في مدينة الرشيدية، رئيس الجماعة المعني وقائد قيادة "كراندو"، للاشتباه في تورطهما في تلقي رشوة بقيمة 100 ألف درهم من أحد المقاولين.

وكان أحد المقاولين بلّغ عن رئيس الجماعة وقائد القيادة بواسطة شكاية عبر الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة، أكد فيها تعرضه للابتزاز من الطرفين، وإجباره على تسليمهما مبلغ 100 ألف درهم رشوة، لتسهيل إجراءات حصوله على ترخيص لاستغلال مساحة في إنتاج مواد البناء.