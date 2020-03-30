24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:15
|13:37
|17:04
|19:50
|21:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسابقة تحفز الأطفال والشباب في "زمن كورونا"
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين في المغرب
- حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام"
- الدرهم المغربي ينخفض أمام الأورو والدولار الأمريكي
- الموجة التالية من كورونا "قنبلة موقوتة" .. والتعاون "طوق النجاة"
- حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" ترتفع إلى 33 حالة في المغرب - (194)
- وزارة الصحة: وفاة شخصين وحالة شفاء بين المصابين بفيروس كورونا - (115)
- علماء مغاربة يفتون بجواز دفن موتى المسلمين في بلدان الإقامة - (114)
- وزارة الصحة: دول أوروبية تُسجل معدلات وفيات أكثر من المغرب - (109)
- هكذا تسببت رحلة بمكناس وحفلة بالبيضاء في انتشار وباء كورونا - (108)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
10 ملايين رشوة تسجن رئيس جماعة بميدلت
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية، الاثنين، بإدانة رئيس الجماعة الترابية لكرس تعلالين بإقليم ميدلت، بعشرة أشهر حبسا نافذا، لتورطه في تلقي رشوة بقيمة 100 ألف درهم من أحد المقاولين.
كما قضت المحكمة ذاتها في حق المتهم المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو بمجلس جهة درعة تافيلالت، بأدائه غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 12 مارس الجاري، لما أوقفت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بإقليم ميدلت، بحضور شخصي لنائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في مدينة الرشيدية، رئيس الجماعة المعني وقائد قيادة "كراندو"، للاشتباه في تورطهما في تلقي رشوة بقيمة 100 ألف درهم من أحد المقاولين.
وكان أحد المقاولين بلّغ عن رئيس الجماعة وقائد القيادة بواسطة شكاية عبر الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة، أكد فيها تعرضه للابتزاز من الطرفين، وإجباره على تسليمهما مبلغ 100 ألف درهم رشوة، لتسهيل إجراءات حصوله على ترخيص لاستغلال مساحة في إنتاج مواد البناء.