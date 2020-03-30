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الرئيسية | حوادث | 10 ملايين رشوة تسجن رئيس جماعة بميدلت

10 ملايين رشوة تسجن رئيس جماعة بميدلت

10 ملايين رشوة تسجن رئيس جماعة بميدلت
محمد ايت حساين
الاثنين 30 مارس 2020 - 22:05

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية، الاثنين، بإدانة رئيس الجماعة الترابية لكرس تعلالين بإقليم ميدلت، بعشرة أشهر حبسا نافذا، لتورطه في تلقي رشوة بقيمة 100 ألف درهم من أحد المقاولين.

كما قضت المحكمة ذاتها في حق المتهم المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو بمجلس جهة درعة تافيلالت، بأدائه غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 12 مارس الجاري، لما أوقفت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بإقليم ميدلت، بحضور شخصي لنائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في مدينة الرشيدية، رئيس الجماعة المعني وقائد قيادة "كراندو"، للاشتباه في تورطهما في تلقي رشوة بقيمة 100 ألف درهم من أحد المقاولين.

وكان أحد المقاولين بلّغ عن رئيس الجماعة وقائد القيادة بواسطة شكاية عبر الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة، أكد فيها تعرضه للابتزاز من الطرفين، وإجباره على تسليمهما مبلغ 100 ألف درهم رشوة، لتسهيل إجراءات حصوله على ترخيص لاستغلال مساحة في إنتاج مواد البناء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Seddam الاثنين 30 مارس 2020 - 22:43
بما أن رئيس الجماعة لا ينتمي للعدالة و التنمية فلا داعي لذكر حزبه.
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4
2 - khaaald الاثنين 30 مارس 2020 - 22:48
مليون للشهر مبروك عليه العشرة يستاهل
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7
3 - ابو اسحاق الاثنين 30 مارس 2020 - 22:51
تقضي عشر اشهر في الحبس مقابل عشر ملايين سنتيم...معادلة مربحة...اين العدل في الوقت الدي تحكم فيه اليلدان بالاعدام على المسؤوليين المتورطين في الفساد..نجد في المغرب الحكم بعشر سنوات او اكثر على متظاهرين او معارضين في اليوتيب...اما المفسدين فعفا الله
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4
4 - أيوب الاثنين 30 مارس 2020 - 22:53
رئيس المجلس الجماعي حوكم بالسجن والغرامة لأنه مرتش، و ماذا عن القائد؟
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20
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