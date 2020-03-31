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الرئيسية | حوادث | جثّة هالك تستنفر الدرك الملكي بنواحي الدريوش

جثّة هالك تستنفر الدرك الملكي بنواحي الدريوش

جثّة هالك تستنفر الدرك الملكي بنواحي الدريوش
هسبريس من الناظور
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 06:51

عثر مواطنون، مساء الاثنين، بواد "بوعامار" بجماعة كرونة التابعة لتمسمان نواحي الدريوش، على جثّة شخص متوفّى في ظروف غامضة.

وأفادت مصادر مطلعة، أنّ جثّة الهالك تظهر عليها آثار تعنيف واضحة في أنحاء من جسده، ما يرجّح احتمال تعرّضه لجريمة قتل مدبّرة.

وحلّت بالمكان عينه عناصر الدّرك الملكي لمعاينة الحادثة وتحرير محضر، مع نقل جثّة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالنّاظور، في انتظار ما سيسفر عنه التّحقيق.

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