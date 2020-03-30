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أخبار زائفة عن كورونا تورط أشخاصا بالصويرة

أخبار زائفة عن كورونا تورط أشخاصا بالصويرة
إبراهيم مغراوي
الاثنين 30 مارس 2020 - 23:21

أوقفت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية للصويرة، عصر الاثنين، ثلاثة أشخاص من أجل ترويج أخبار زائفة حول حالة مصابة بوباء "كوفيد-19".

وجاءت هذه العملية نتيجة التنسيق بين فرقة الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعد ترويج تسجيلات صوتية عبر تطبيق واتساب بخصوص الحالة المصابة بفيروس "كورونا".

وتبادل المعنيون بهذه المقاطع الصوتية، "انتقال العدوى من هذا المصاب إلى عدد كبير من المخالطين له من بائعات الهوى والمثليين"، حسب التسجيلات.

وعلى إثر ترويج هذه المقاطع، فتحت مصالح الأمن بحثا قضائيا، وأخضعت التسجيلات لخبرات تقنية دقيقة، مكنت من تشخيص هويات المتورطين في تسجيل ونشر هذه المحتويات الرقمية الزائفة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وُضع الموقوفون رهن تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معهم قصد تحديد ظروف وملابسات هذا الفعل الإجرامي، في انتظار تقديمهم إلى العدالة بالمحكمة الابتدائية للصويرة.

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