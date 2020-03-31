24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:14
|13:37
|17:04
|19:51
|21:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أزرو تنفرد بحالات "كورونا" الجديدة في جهة فاس
- هل يقرّب وباء كورونا نهاية العولمة وبداية تحقيب جديد للتاريخ؟
- شفاء أربع حالات مصابة بـ"كورونا" في مكناس
- موريتانيا تُسجل أول وفاة بسبب فيروس "كورونا"
- تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان
تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان (5.00)
"عداد كورونا" يستمر في الارتفاع بالمغرب .. الإجمالي: 556 حالة (5.00)
- حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" ترتفع إلى 33 حالة في المغرب - (200)
- وزارة الصحة: دول أوروبية تُسجل معدلات وفيات أكثر من المغرب - (118)
- هكذا تسببت رحلة بمكناس وحفلة بالبيضاء في انتشار وباء كورونا - (115)
- "التعليم عن بعد" .. مردودية هزيلة وتوجُّس من فرز "تفاوت طبقي" - (107)
- إيقاف سيدة هاجمت الجالية المغربية في "فيديو" - (104)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الاختطاف والمطالبة بفدية يوقعان عصابة إجرامية
تمكنت عناصر من الدرك الملكي تابعة لسرية وادي زم، اليوم الثلاثاء، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية والاتجار بالبشر، وذلك بعدما نشبت خلافات بين أفرادها وصلت إلى درجة اختطاف واحتجاز أحدهم من أجل المطالبة بفدية.
وفي تفاصيل الواقعة، أوضحت مصادر هسبريس أن عصابة مكوّنة من امرأة وحوالي 7 أشخاص قامت باختطاف أحد أفرادها، يقطن بمدينة وادي زم، بسبب مشاكل عصفت بعلاقاتهم الإجرامية، ليتم نقله إلى وجهة مجهولة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه في أقل من 24 ساعة تمّ تحديد هوية المختطَف ونصب كمين محكم للمختطفين الذين طالبوا بفدية، إذ انتقلت عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي، بإشراف مباشر من قائد سرية وادي زم، إلى مدينة قصبة تادلة، حيث نجحت في توقيف المرأة وشخص من عائلتها ينتمي إلى العصابة ذاتها.
وأوضحت مصادر الجريدة أن التحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مكّنت من تحديد مكان احتجاز الشخص المختطَف بمدينة بني ملال، حيث جرى إنقاذه ثمّ وضعه، رفقة المرأة وقريبها، رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة.
وقالت مصادر الجريدة إن الأبحاث الأولية تشير إلى أن العصابة الإجرامية كانت تنشط في مجال الهجرة السرية والاتجار بالبشر بمناطق مختلفة من المغرب، من بينها العرائش والقنيطرة وخريبكة ووادي زم.