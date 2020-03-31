حوادث السير في المدن .. 5 قتلى و271 جريحا

هسبريس - و.م.ع

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب 271 آخرون بجروح، إصابات 10 منهم بليغة، في 218 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 مارس الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 1617 مخالفة، وإنجاز 776 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 841 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 171 ألفا و350 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 525 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 187 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 64 مركبة.