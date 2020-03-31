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كُتّاب وآراء
"سجن مراكش" ينفي تفضيل "باطما وجلامور"
نفت إدارة السجن المحلي الأوداية بمراكش، اليوم الثلاثاء، وجود معاملة تفضيلية للسجينة ابتسام باطما، والسجينة الملقبة بسكينة جلامور، على حساب أخريات، وذلك ردا على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وما نشر على موقع "يوتيوب".
وأوردت المؤسسة ذاتها، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أنه على خلاف ما ورد في المقالات والفيديوهات المنشورة حول وجود امتيازات خاصة بالسجينتين دون غيرهما، فإنه لا وجود لأي معاملة تفضيلية لسجينات على حساب أخريات، مؤكدة أن إدارة السجن حريصة على معاملة جميع النزيلات على قدم المساواة وتمتيعهن بالحقوق التي ينص عليها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
واعتبرت إدارة السجن أن "الغرض من نشر مثل هذه المزاعم يعود إلى محاولة هذه الجهات استغلال شهرة أسماء بعض المعتقلات إعلاميا من أجل الرفع من نسبة القراءة والمشاهدة، ولو عن طريق ترويج الأكاذيب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
كل شيء صار معروف لدى الجميع.
يوم واحد
والله تا كلشي يدخل الحبس