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الرئيسية | حوادث | "سجن مراكش" ينفي تفضيل "باطما وجلامور"

"سجن مراكش" ينفي تفضيل "باطما وجلامور"

"سجن مراكش" ينفي تفضيل "باطما وجلامور"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:33

نفت إدارة السجن المحلي الأوداية بمراكش، اليوم الثلاثاء، وجود معاملة تفضيلية للسجينة ابتسام باطما، والسجينة الملقبة بسكينة جلامور، على حساب أخريات، وذلك ردا على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وما نشر على موقع "يوتيوب".

وأوردت المؤسسة ذاتها، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أنه على خلاف ما ورد في المقالات والفيديوهات المنشورة حول وجود امتيازات خاصة بالسجينتين دون غيرهما، فإنه لا وجود لأي معاملة تفضيلية لسجينات على حساب أخريات، مؤكدة أن إدارة السجن حريصة على معاملة جميع النزيلات على قدم المساواة وتمتيعهن بالحقوق التي ينص عليها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.

واعتبرت إدارة السجن أن "الغرض من نشر مثل هذه المزاعم يعود إلى محاولة هذه الجهات استغلال شهرة أسماء بعض المعتقلات إعلاميا من أجل الرفع من نسبة القراءة والمشاهدة، ولو عن طريق ترويج الأكاذيب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - خسارة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:44
نتمنى ان تعطي الدرس لكل من تسمح له نفسه المساس بحياة الناس ااخاصة ....دمرتو خياة الناس.
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74
2 - Abdou الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:46
القانون حبر على ورق داخل السجون المغربية...
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63
3 - متتبعة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:47
الله أعلم أظن قد يكون فرق في المعاملة بين النزيلات
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61
4 - تنغيري الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:48
سبحان الله،البلد الوحيد الذي تتصدر فيه كلمة "تنفي"،جميع الوزارات تنفي،جميع الإدارات ،40 مليون مواطن كذابين الادارات والوزارات الله اعمرها دار،
كل شيء صار معروف لدى الجميع.
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66
5 - سعيد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:49
قدم المساواة هههه، يا سلام ربما أصبحنا السويد أفريقيا دون أن ندري، إن لم تستحيي فقل ما شءت
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46
6 - العز للاحكام الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:52
هكذا وجب معاملة النزلاء والنزيلات.الكل على قدم المساواة.واتمنى من القضاء المغربي محاكمة وتنفيذ القانون على كل متورط في هذه الفضيحة الأخلاقية.خنزو البلاد الله ياخذ فيهم الحق.
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21
7 - Mohammed الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:53
الحبس تيبقا حبس و لو في دارك .
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15
8 - نجاة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:53
قد يكون هذا الكلام صحيح. يعني تفضيل باطما و جلامور عن باقي السجينات و هذا ليس بغريب عن المسرولين في جميع الادارات تفضيل شخص عن آخر حسب غناه أو فقره، حسب مكانته و شهرته الخ .............
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43
9 - لا يهمنا الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:54
لا يهم كلتهما هل هما عالمتان في الكيمياء أو الطب هل مجرد شخصين خالفا القانون وحكم عليهما
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22
10 - تنغبر ادرار الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:00
هادو ميستاهلو والو شوهو اامغرب
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4
11 - cherif الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:03
بركا عليهم راهم بين 2 حيوط غير افضلهم لمهم هو الحبس باش اترباو حشب وسائل الاعلام شردوا عائلات او نتاحروا ناس بسبابهم .
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4
12 - الزمر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:04
إدن الحقيقة إذا كان ليس هناك تفضيل فهذا في حد ذاته مشكل كبير ، إذا كان هنآك تفضيل خارج السجون في مجتمعاتنا أو حتى داخل الأصرة الواحدة ، على مايبدو الدمقراطية مصادرها السجون.
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2
13 - anwar الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:12
الحقيقة ليست لدينا رغبة في رؤية هذه الوجوه ولا سماع أخبارها وخاصة في هذه الظروف التي نمر بها؛ (أنا فقط نظرت إلى العنوان) افضل أن أقرأ عن عامل نظافة، ممرض، طبيب، مدرس، رجل أمن،.... هؤلاء هم اساس الوطن.
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4
14 - YOUSEF الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:20
اي مسؤول في اي مجال ديرليه كاميرا في مكان عمله
يوم واحد
والله تا كلشي يدخل الحبس
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