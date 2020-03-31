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الرئيسية | حوادث | "الجمارك" تحبط تهريب مخدرات وسط شحنة فلفل‎

"الجمارك" تحبط تهريب مخدرات وسط شحنة فلفل‎

"الجمارك" تحبط تهريب مخدرات وسط شحنة فلفل‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:25

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، بتعاون مع عناصر الشرطة القضائية، من إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات.

مصدر هسبريس أورد أن إخضاع شاحنة للفحص بالسكانير مكن من حجز 65 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت مخبأة بإحكام داخل شحنة من الفلفل كانت متوجهة إلى إسبانيا.

وقد تم توقيف السائق المغربي وتسليمه للشرطة القضائية التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي وجدي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:39
أظن أنه لايجب اعتقال السائق ، بل يجب محاسبة و معاقبة صاحب الشحنة أو البضاعة.
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2 - .مغربية وأفتخر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:59
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هههههه ناس ف الناس وعيشة ف مشيط الراس ههههه واش هذا وقت المخدرات ألله يعفو على الجميع وصافي
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3 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:00
المطلوب إنزال أشد العقوبات على كل من سولت له نفسه التلاعب بالمقدسات الوطنية وعدم احترام القانون في هذا الوقت الحرج لأن الخونة يمتحنون الأجهزة الأمنية حول جاهزيتهم ونحمد الله أن الأمن الوطني يتمتع باليقظة الدائمة
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