"الجمارك" تحبط تهريب مخدرات وسط شحنة فلفل‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، بتعاون مع عناصر الشرطة القضائية، من إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات.

مصدر هسبريس أورد أن إخضاع شاحنة للفحص بالسكانير مكن من حجز 65 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت مخبأة بإحكام داخل شحنة من الفلفل كانت متوجهة إلى إسبانيا.

وقد تم توقيف السائق المغربي وتسليمه للشرطة القضائية التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.