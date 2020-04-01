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كُتّاب وآراء
قنبلة يدوية قديمة تستنفر العسكر ضواحي تاونات
فجّرت فرقة تابعة لمصالح الهندسة العسكرية التابعة للحامية العسكرية بتازة، الثلاثاء، قنبلة يدوية قديمة، عثر عليها مطمورة بدوار "تامدرنيت" التابع لجماعة الورتزاغ بإقليم تاونات.
ونُقلت القنبلة على متن مركبة عسكرية تحت حراسة عناصر الدرك الملكي وأفراد من القوات المسلحة الملكية، من مكان العثور عليها إلى منطقة خلاء بمحاذاة سد الوحدة، لتفجيرها هناك بشكل آمن.
وإثر العثور عليها، سارعت السلطات المحلية بقيادة الورتزاغ والدرك الملكي بالمنطقة، إلى تطويق المكان وفرض حراسة مشددة عليه.
ورجحت مصادر هسبريس أن تكون هذه القنبلة اليدوية من مخلفات الحقبة الاستعمارية، مبرزة أن هذا الجسم المتفجر كان لا زال يحتفظ بكامل قوته التفجيرية، رغم تعرض أجزائه الخارجية للتلاشي.