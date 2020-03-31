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كُتّاب وآراء
حريق ضخم يلتهم وحدتين لتخزين التفاح بميدلت
شب حريق ضخم، اليوم الثلاثاء، بوحدتين للتبريد خاصتين بتجميع وتخزين التفاح، الواقعتين بدوار أيت علي أوعلا بالجماعة الترابية أيت عياش إقليم ميدلت.
وتسبب هذا الحادث في إحراق وحدة للتبريد والتخزين بكاملها، فيما وحدة ثانية لحقت بها خسائر مادية كبيرة، رغم تدخلات عناصر الوقاية المدنية، التي تجندت إلى جانب السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة، لإخماد الحريق.
ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن الحريق خلف خسائر مادية فادحة، وإتلاف ما يقارب 70 ألف صندوق من التفاح، ومعدات أخرى داخل الوحدتين.
وفور إشعاره، انتقل عامل إقليم ميدلت المصطفى النوحي ورئيس قسم الشؤون الداخلية إلى مكان الحادث، ليشرف على عملية التدخل لإطفاء الحريق.