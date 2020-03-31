24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1413:3717:0419:5121:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شفاء أربع حالات مصابة بـ"كورونا" في مكناس (5.00)

  2. تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان (5.00)

  3. جدلية الأخلاق والسياسة في زمن كورونا (5.00)

  4. "مجلس التمريض" ينشد حماية كاملة أمام كورونا (5.00)

  5. المغرب يسد ثغرات الثروات الطبيعية بالصحراء بتطبيق قوانين البحار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جثة أربعيني وسط حديقة تستنفر سلطات بلفاع

جثة أربعيني وسط حديقة تستنفر سلطات بلفاع

جثة أربعيني وسط حديقة تستنفر سلطات بلفاع
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:09

أشرفت السلطات المحلية بقيادة بلفاع إلى جانب مصالح الدرك الملكي، على نقل جثة شخص إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بعد العثور عليها وسط حديقة "محمد بن سعيد"، غير بعيد عن مقر الجماعة الترابية بلفاع.

وأوردت مصادر هسبريس أن الأمر يتعلق بجثة شخص في الأربعينيات من العمر، يتحدّر من ضواحي "زاكورة"، وظروف وأسباب وفاته لازالت غامضة.

وأمرت النيابة العامة باستئنافية أكادير، بتشريح الجثة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وأوكلت لمصالح الدرك الملكي ببلفاع متابعة القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.