جثة أربعيني وسط حديقة تستنفر سلطات بلفاع

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أشرفت السلطات المحلية بقيادة بلفاع إلى جانب مصالح الدرك الملكي، على نقل جثة شخص إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بعد العثور عليها وسط حديقة "محمد بن سعيد"، غير بعيد عن مقر الجماعة الترابية بلفاع.

وأوردت مصادر هسبريس أن الأمر يتعلق بجثة شخص في الأربعينيات من العمر، يتحدّر من ضواحي "زاكورة"، وظروف وأسباب وفاته لازالت غامضة.

وأمرت النيابة العامة باستئنافية أكادير، بتشريح الجثة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وأوكلت لمصالح الدرك الملكي ببلفاع متابعة القضية.