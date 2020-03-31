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الأمنُ يوقف أحد أكبر مروّجي "الهيروين" بالنّاظور
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:47
أوقفت عناصرُ الشّرطة القضائية بالنّاظور، مساء الثلاثاء، أحد أكبر مروّجي المخدرات بالنّاظور.
وذكرت مصادر أمنية أن العملية عرفت مداهمة منزل المعني بالأمر الكائن بحي أولاد بوطيب بالنّاظور، ليُحجز ما مجموعه حوالي 4 كيلوغرامات من مخدر الهروين كان مُعدا للبيع.
إلى ذلك، وُضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظريّة، في انتظار إجراء تحقيق معه حول القضية.