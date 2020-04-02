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كُتّاب وآراء
خرق "الطوارئ الصحية" يجر أشخاصا نحو القضاء
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي قصبة تادلة من توقيف خمسة أشخاص، على مستوى جماعة أولاد سعيد الواد، بشبهة تسويق المخدرات وحيازتها، وعدم الامتثال لتدابير حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.
وأفاد مصدر أمني بأن المشتبه فيهم تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة المختصة لدى ابتدائية قصبة تادلة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة لمواجهتهم بالمنسوب إليهم.
وأضاف المصدر ذاته أن دورية لعناصر الدرك الملكي بزاوية الشيخ تمكنت هي الأخرى من توقيف شخص من أجل عدم الامتثال لحالة الطوارئ الصحية.
وكانت مصالح الدرك بزاوية الشيخ، التابعة لسرية الدرك ببني ملال، أوقفت أربعة أشخاص لعدم توفرهم على رخصة التنقل الاستثنائية التي فرضتها السلطات الحكومية للخروج من المنازل خلال فترة العزلة الصحية.