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كُتّاب وآراء
سلطات سبت أولاد النمة تحجز موادا غذائية فاسدة
تمكنت لجنة محلية لمراقبة الجودة والأسعار بباشوية سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، اليوم الأربعاء، من إتلاف حوالي 60 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة، وما يزيد عن 50 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وفي تصريح لهسبريس، ذكر نجيب إدريس الإدريسي، رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بباشوية سوق السبت، أن لجنة مراقبة الأسعار تُواصل منذ فرض الحجر الصحي عملياتها بين الفينة والأخرى للحد من ارتفاع الأسعار وضمان جودة المواد الاستهلاكية، كما تسهر في الآن ذاته على مراقبة السوق الداخلية بالمدينة ومدى توفرها على كل المواد الاستهلاكية الأساسية.
وزاد المسؤول ذاته أن "لجنة المراقبة تمكنت من حجز 59 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة، ضمنها 04 كيلوغرامات من أمعاء وأحشاء الغنم والأبقار، إلى جانب ما يزيد عن 50 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة".
وتابع بأن "المواد الغذائية المحجوزة شملت حوالي 30 لترا من المشروبات، وكمية مهمة من التوابل غير صالحة للاستهلاك، وعدة مواد أخرى".
وذكر المسؤول ذاته أن اللجنة المكونة من عضو بمصلحة حفظ الصحة بالجماعة، وعناصر الأمن، والمخزن الإداري، وممثلي السلطات المحلية وأعوانها، تواصل تعبئتها من أجل احترام أسعار المواد المقننة ومعايير الوقاية والنظافة، كاشفا أنها سجلت انخفاضا في الأثمان مقارنة مع بداية الحجر الصحي.