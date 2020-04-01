انهيار ورش بناء يصرع عاملا وسط مدينة وزان

أيوب صدور من تطوان (صور عبد المومن حاج علي)

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة في الحين بمدينة وزان، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بجروح خطيرة عقب انهيار أتربة وأحجار في ورش لتعبيد الطريق السياحي غير بعيد من مقر عمالة الإقليم.

وتبعا لمصادر هسبريس، فإن العامل المفارق للحياة من مواليد 1972 وينحدر من إقليم أزيلال، وقد فارق الحياة متأثرا بخطورة الإصابة التي لم تمهله طويلا.

وعملت عناصر الوقاية المدنية على انتشال جثة الهالك من وسط الركام والأتربة، في حين أشرفت السلطة المحلية وعناصر الأمن الوطني على نقلها إلى مستودع الأموات البلدي بالموازاة مع فتح تحقيق في الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.