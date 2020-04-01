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كُتّاب وآراء
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انهيار ورش بناء يصرع عاملا وسط مدينة وزان
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:11
لفظ شخص أنفاسه الأخيرة في الحين بمدينة وزان، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بجروح خطيرة عقب انهيار أتربة وأحجار في ورش لتعبيد الطريق السياحي غير بعيد من مقر عمالة الإقليم.
وتبعا لمصادر هسبريس، فإن العامل المفارق للحياة من مواليد 1972 وينحدر من إقليم أزيلال، وقد فارق الحياة متأثرا بخطورة الإصابة التي لم تمهله طويلا.
وعملت عناصر الوقاية المدنية على انتشال جثة الهالك من وسط الركام والأتربة، في حين أشرفت السلطة المحلية وعناصر الأمن الوطني على نقلها إلى مستودع الأموات البلدي بالموازاة مع فتح تحقيق في الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - متابع الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:15
الله يرحمو ويوسع عليع الرحمات تعازينا لافراد اسرته .
2 - صابر على البلاء الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:19
اللهم ارحم ضحية لقمة العيش الحلال و اسكنه فسيح جنتك و الهم اهله الصبر و السلوان و انا لله و انا له راجعون .
3 - عبد الرحمان الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:22
هذا سببه إنعدام شروط السلامة في مثل هذه الوراش. انظروا الى العاملين الذين يقفان مع رجال الوقاية المدنية و رجال الإطفء و الذي يظهر أنهما زملاء الهالك في العمل، لا يضعان خودة الرأس و نظرو إلى حالة الملابس التي يرتديانها.
4 - ahlam الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:26
اله يرحم ويجعل متواه لجنة لموت علينا حق الله يصبر اهلو على فرقو
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