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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة عون سلطة داخل منزله بخريبكة

العثور على جثة عون سلطة داخل منزله بخريبكة

العثور على جثة عون سلطة داخل منزله بخريبكة
هسبريس من خريبكة
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 17:55

عُثر داخل أحد المنازل بالتجزئة السكنية "الحمرا" بمدينة خريبكة، زوال اليوم، على جثة عون سلطة "مقدّم" متزوّج وأب لطفليْن.

وقالت مصادر هسبريس إن عناصر من الشرطة العلمية والوقاية المدنية انتقلت إلى مكان الواقعة، حيث جرى توجيه جثة الهالك، البالغ من العمر حوالي 44 سنة، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في الموضوع من أجل تحديد ملابسات الواقعة، في انتظار نتائج التشريح الطبي الكفيل بتحديد الأسباب المباشرة للوفاة.

يُشار إلى أن الهالك تنقّل في أداء مهامه بين المنطقة الحضرية ومصالح الباشوية، ثم الملحقة الإدارية الخامسة لمدينة خريبكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - المخلوف الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:21
رحمه الله.
تحية اجلال للمقدمين والشيوخ الذين ابانوا عن وطنيتهم واخلاصهم وكانوا دائما في الواجهة رغم الصعوبات الى جانب كل من ساهم بإخلاص من قريب او من بعيد من أجل حماية الوطن والمواطنين.
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2 - علي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:24
الله يرحمه ، انا لله وانا اليه راجعون
عرفنها هي بلا منقول سميتها ، الاكثرية من الناس المصابين سيجدونهم ميتين في المنازل ، كما حدث في الصين .
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