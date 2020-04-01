العثور على جثة عون سلطة داخل منزله بخريبكة

هسبريس من خريبكة

عُثر داخل أحد المنازل بالتجزئة السكنية "الحمرا" بمدينة خريبكة، زوال اليوم، على جثة عون سلطة "مقدّم" متزوّج وأب لطفليْن.

وقالت مصادر هسبريس إن عناصر من الشرطة العلمية والوقاية المدنية انتقلت إلى مكان الواقعة، حيث جرى توجيه جثة الهالك، البالغ من العمر حوالي 44 سنة، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في الموضوع من أجل تحديد ملابسات الواقعة، في انتظار نتائج التشريح الطبي الكفيل بتحديد الأسباب المباشرة للوفاة.

يُشار إلى أن الهالك تنقّل في أداء مهامه بين المنطقة الحضرية ومصالح الباشوية، ثم الملحقة الإدارية الخامسة لمدينة خريبكة.