24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:1113:3617:0519:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ‪مهندسون ينتقدون ضعف الدعم المقرر ضد كورونا‬ (5.00)

  2. مبادرة لنقل المرضى مجانا (5.00)

  3. شفاء أسرة فرنسية من "مرض كورونا" في مراكش (5.00)

  4. محنة أسرة مع الفقر (5.00)

  5. بعد جائحة كورونا .. هل يعتمد المغرب "التعليم عن بعد" بالمستقبل؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الغموض يلف انتحار خمسيني شنقاً بمدينة تطوان

الغموض يلف انتحار خمسيني شنقاً بمدينة تطوان

الغموض يلف انتحار خمسيني شنقاً بمدينة تطوان
جمال سماحي من تطوان
الخميس 02 أبريل 2020 - 05:34

وضع شخص في أواخر عقده الخامس حدا لحياته، الأربعاء، بالانتحار شنقا في منزله الكائن بحي المصدع بالمدينة العتيقة بتطوان، في ظروف لازالت مجهولة.

مصدر مطلع أفاد هسبريس أن "المنتحر متزوج وأب لثلاثة أبناء"، مضيفا أنه "كان يعمل في نقل البضائع من محلات الجملة وتوزيعها على محلات تجارية، على متن دراجة نارية ثلاثية (تريبورتر)، قبل التوقف بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية".

وأوضح المصدر ذاته، أن جثة الهالك نُقلت إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتطوان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.