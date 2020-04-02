الغموض يلف انتحار خمسيني شنقاً بمدينة تطوان

جمال سماحي من تطوان

وضع شخص في أواخر عقده الخامس حدا لحياته، الأربعاء، بالانتحار شنقا في منزله الكائن بحي المصدع بالمدينة العتيقة بتطوان، في ظروف لازالت مجهولة.

مصدر مطلع أفاد هسبريس أن "المنتحر متزوج وأب لثلاثة أبناء"، مضيفا أنه "كان يعمل في نقل البضائع من محلات الجملة وتوزيعها على محلات تجارية، على متن دراجة نارية ثلاثية (تريبورتر)، قبل التوقف بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية".

وأوضح المصدر ذاته، أن جثة الهالك نُقلت إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتطوان.