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كُتّاب وآراء
"شائعات كورونا" تُوقع بسيدتين ومدرس في الصويرة
قررت النيابة العامة لدى ابتدائية الصويرة، اليوم الأربعاء، متابعة مدرس وعاملة بمركز تجاري في حالة اعتقال، وامرأة أخرى في حالة سراح، بسبب نشر أخبار زائفة عن مريض بوباء "كوفيد-19".
وجاء هذا القرار بعدما قدمت مصالح الأمن بالصويرة، في اليوم نفسه، المشتبه بهم إلى النيابة العامة من أجل المنسوب إليهم.
وحددت المحكمة غدا الخميس لمحاكمة الأظناء، الذين تداولوا عبر استعمال تطبيق واتساب انتقال عدوى هذا الوباء من مريض توفي أخيرا إلى حاملين آخرين.
وكانت الضابطة القضائية بالصويرة أوقفت، يوم الاثنين الماضي، المعنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 32 و44 سنة، بتنسيق مع مديرية الأمن، بعد انتشار هذه التسجيلات الصوتية.