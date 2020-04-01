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كُتّاب وآراء
حجز نصف طن من "الماحيا" بمدينة أكادير
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، مساء الثلاثاء، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بإعداد وترويج الخمور التقليدية (الماحيا).
وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية بحي "العزيب"، إذ مكنت عملية التفتيش التي استهدفت منزل المشتبه فيه الرئيس، من حجز ما يناهز نصف طن من مسكر ماء الحياة، ومجموعة من المعدات والمواد الأولية المستعملة في إعداده، فضلا عن مبالغ مالية من عائدات نشاطهما الممنوع.
ووفق المصدر ذاته، فقد أُخضع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.