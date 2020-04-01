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افتضاض بكارة طفلة يورط عشرينيا ناحية اشتوكة
أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، شخصا في العشرينيات من العمر، للاشتباه في ضلوعه في قضية تتعلق بالتغرير بطفلة، يبلغ عمرها 13 سنة، وهتك عرضها الناجم عنه افتضاض بكارتها.
ووفق مصادر هسبريس، فقد تقدّمت والدة الطفلة بشكاية لدى المصالح الدركية معززة بشهادة طبية، تُثبت تعرض ابنتها لهتك العرض، إذ اتهمت الطفلة شابا من جيرانها، لتوقفه العناصر الأمنية اليوم.
ودفعت الواقعة جمعية "صوت الطفل" بأكادير للتدخل، إذ أوردت فاطمة عريف، رئيسة الجمعية، في تصريح للجريدة، أنها توصلت من والدة الطفلة بتفاصيل الحادث، موردة: "أجدد استنكاري لنهش جسد طفلة صغيرة بريئة، لذا نطالب بتحقيق جدّي في النازلة، حتى ينال من ثبت وقوفه وراء هذا الفعل الإجرامي جزاءه".