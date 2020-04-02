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طفل ينهي حياته شنقا وسط مدينة القصر الكبير
الخميس 02 أبريل 2020 - 16:10
اهتز الحي الجديد بالقصر الكبير، صباح اليوم الخميس، على واقعة انتحار قاصر شنقا بواسطة حبل وصله بنافذة تطل على درج مسكن والديه.
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن الهالك المسمى قيد حياته "م. خ"، استغل غياب والده عن البيت وقام بتثبيت حبل سميك بنافذة درج المنزل ولفه حول عنقه، منهيا حياته بطريقة مأساوية.
المصادر ذاتها أوردت أن عناصر الأمن الوطني حلت بعين المكان لإجراء المعاينة الأولية ومباشرة التحقيق في ظروف وحيثيات الحادث، فيما نقلت جثة الطفل، البالغ من العمر 12 سنة، إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
1 - Amine ben الخميس 02 أبريل 2020 - 16:17
هاد شي ولى تيخلع . لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
2 - مراهقة صعبة الخميس 02 أبريل 2020 - 16:17
المراهقة صعبة ولعل هذا الأب من شدة خوفه على ابنه بالغ في توببخه فكانت الكارثة على أي حال هي أمور تحدث وكان الله في عون الأسرة .
3 - Salma الخميس 02 أبريل 2020 - 16:17
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم معرفناش سبب الانتحار ديالو لكن يعلم الله مسكين طفل فهاد سن كيفكر فالانتحار ملقيت منقول الله اصبر أهل ديالو وجعلو من طيور الجنة ان شاء الله
5 - مواطنة حرة الخميس 02 أبريل 2020 - 16:18
واه كيفاش وفين جا هد الإنتحار لولينا كنسمعو به مؤخرا.متكولوش ليا الجوع والحجر الصحي وداك التخربيق مكاين ليميت بالجوع فالمغرب الحمد الله من غر ليبغا يدر البوووز وصافي.اكيد كين شي سبب خفي ورا هد الأنتحار هدشي كيخلع المرجو البحت في الموضوع.
6 - بنت الرباط الخميس 02 أبريل 2020 - 16:18
لاحول ولا قوة الا بالله. ملي ينتاحر ولد 12 عام مابقا مايتقال.... علاش أولدي وشنو اللي خلاك تكره حياتك هكذا ؟؟ انا لله وانا اليه راجعون. الله يصبر والديه
7 - lalla rabi الخميس 02 أبريل 2020 - 16:18
انسان ياجب عليه ان يتقبل عقاب الله كيف مكان من عجوزة
تعليق غير لائق
-21
8 - mouna الخميس 02 أبريل 2020 - 16:19
كنتخايل الام ديالو مسكينة كيف راها دابا وهد الطفل الله لي عالم بيه. نصيحة للوالدين الله يخليكم كونو مصاحبين مع ولادكم وخليو عليكم داك العقلية ديال الزمت والعنف وحشومة لي هي أصلا محشوماش
9 - لاحول ولاقوة الا بالله الخميس 02 أبريل 2020 - 16:20
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم .
10 - عابر سبيل الخميس 02 أبريل 2020 - 16:20
الأطفال و المراهقين يحتاجون في هذه الظروف الإستثنائية العصيبة إلى أقصى درجات الدعم من طرف الوالدين....و المراقبة!! الحذر ثم الحذر
12 - محمد منوار الخميس 02 أبريل 2020 - 16:24
في رأي المتواضع السبب في إنتخار الطفل هو عدم قدرة أبيه على المصاريف العائلية وهذا سببه الحجر الصحي والوقوف عن العمل وخير مثال الرجل الذي إنتحر في تطوان
تعليق غير لائق
-17
14 - fatima chahbounia الخميس 02 أبريل 2020 - 16:25
الله يرحمه ويغفر له الهم احسن خاتمتنا اجمعين
15 - ZakariaJ الخميس 02 أبريل 2020 - 16:25
Je dis qu il faut toujours dans les cas comme ca de revoir le profil de ces garcons sur facebook. Avec qui il chataient, parceque á cet age on ne fait fin á sa vie sauf si on se sentait se faire chanter par quelqu un pour une
raison ou pour une autre. En plus il faut interdire les portables aux enfants, controller ce au ils font sur internet
raison ou pour une autre. En plus il faut interdire les portables aux enfants, controller ce au ils font sur internet
16 - Khalid lamori الخميس 02 أبريل 2020 - 16:27
ياربي السلامة و لا حولة ولا قوة إلا بالله
17 - محمد الزموري الخميس 02 أبريل 2020 - 16:28
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لنا وله في هذه المدة التي نمر بها والحجر الصحي الذي يمنع الخروج يجب على الأسر أن لا يتركوا الأطفال وحدهم في غرفهم بدون اهتمام والتعرف على أحوالهم النفسية وخاصة هذه الأجيال ربما تنقصهم ش شيءا ما قوة التحمل يجب الجلوس معهم وتفقدهم ولم لا شيء من الترفيه واللعب معهم رحمه الله وتعازينا الحارة إلى ذويه.
18 - سعاد الخميس 02 أبريل 2020 - 16:29
مسكين الله يعلم الظروف القاهرة التي جعلته ينتحر الله يغفر ليه
19 - Ahmad الخميس 02 أبريل 2020 - 16:30
مسكين ألله رحمو في هد نهار مكيعلم بيه عة ألله
20 - [email protected] الخميس 02 أبريل 2020 - 16:35
لا إله إلا الله وحده لا شريك له انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
22 - مواطن الخميس 02 أبريل 2020 - 16:38
12 سنة أقسم بالله بكاني شنو هدا وعلاش ميمكنش 12 سنة هدا شيء غير متوقع ومن المستحيل أن يقع لأن مول 12 سنة باقي كيلعب
23 - koukouh mohamed الخميس 02 أبريل 2020 - 16:39
الله يكون في عون اهله مهما كان السبب فإن الله به عليم رحيم انا لله وانا اليه راجعون
24 - فرح19 الخميس 02 أبريل 2020 - 16:46
يمكن كان مريض بمرض عقلي ...او دابز مع شي حد حتي هاد الحجر كيدير الحزن والقنط
25 - ملاحظ الخميس 02 أبريل 2020 - 16:49
الاقدام على الانتحار هو فعل بشع لايمكن ان يقوم به الا من تعطلت عنده غريزة الحياة لاسباب تتعلق بظروف تحيط به افقدته كليا توازنه النفسي والعقلي بعيدا عن استحضار البعد الروحي
26 - مغربية الخميس 02 أبريل 2020 - 16:50
العلاقات الاسرية لم تعد كما كانت من قبل حيث الاب متواجد في حياة ابنه و الام ترعاه و تهتم بكل حاجياته و تربيه .كل هدا اليوم تركه الاباء للمدرسة متجاهلين دورهم في تربيته : الاب خارج البيت و الام تتسكع مع صديقاتها و تتبادل التفاهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي و الطفل منسي تماما في الشارع .والان مع الحجر الصحي العائلة اجتمعت و بدأ كل واحد يكتشف حقيقة الاخر و بدأت المشاجرات و بدأ العنف يطفو على العلاقات الاسرية و طبيعي ان يكون هناك عنف لفظي جسدي و انتحار ...
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