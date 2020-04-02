طفل ينهي حياته شنقا وسط مدينة القصر الكبير

هسبريس من الرباط

اهتز الحي الجديد بالقصر الكبير، صباح اليوم الخميس، على واقعة انتحار قاصر شنقا بواسطة حبل وصله بنافذة تطل على درج مسكن والديه.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن الهالك المسمى قيد حياته "م. خ"، استغل غياب والده عن البيت وقام بتثبيت حبل سميك بنافذة درج المنزل ولفه حول عنقه، منهيا حياته بطريقة مأساوية.

المصادر ذاتها أوردت أن عناصر الأمن الوطني حلت بعين المكان لإجراء المعاينة الأولية ومباشرة التحقيق في ظروف وحيثيات الحادث، فيما نقلت جثة الطفل، البالغ من العمر 12 سنة، إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير.