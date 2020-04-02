شرطة "بني أنصار" توقف مروّجين للمخدرات القوية

هسبريس من الناظور

تمكّنت العناصر الأمنية التابعة لمفوضية الأمن بمدينة بني أنصار، التابعة ترابيا لإقليم النّاظور، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات القويّة.

وحسب مصادر أمنية، فقد استهدفت العملية، بعد مراقبة وتتبع، المعنيين بالأمر المبحوث عنهما من طرف العدالة، حيث تم توقيفهما وبحوزتهما مبلغ مالي يقدر بـ20 ألف درهم.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة، فيما تستمر الأبحاث القضائية للإيقاع بالمتورطين الآخرين.