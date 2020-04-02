كفالة تضع "مولات القطران" خارج السجن بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

قررت النيابة العامة بابتدائية أكادير، اليوم الخميس، متابعة سيدة في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، وتأجيل النظر في قضيتها إلى شهر يونيو، بعد أن تمت إحالتها عليها من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية على خلفية تورطها في تسجيل وبث مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن تحقيرا وقذفا في حق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتحريضا صريحا على التمييز والكراهية.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير قد أوقفت المعنية بالأمر، المعروفة إعلاميا بـ"مولات القطران"، يوم الإثنين 30 مارس، بعد تحريات دقيقة على خلفية رصد شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه وهي تدلي بتصريحات تحقيرية وسب وشتم في حق المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، كما تضمن قذفا صريحا وتحريضا على الكراهية ضدهم، بسبب تطورات وباء "كورونا" المستجد على الصعيد العالمي.

وصلة بالموضوع، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق التراسل الفوري شريط صوتي مؤثر منسوب لأحد أبناء الموقوفة على خلفية القضية، عبّر فيه عن اعتذاره للجالية المغربية المقيمة بالخارج، واستعطفهم من أجل الصفح والعفو عن والدته، مضيفا أنها لم تكن تقصد الإساءة إليهم، كما طالب بإطلاق سراحها وعدم حرمانه منها.