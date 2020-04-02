24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:1113:3617:0519:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عامل إقليم سطات يتفقّد مرضى فيروس "كوفيد ـ 19" (5.00)

  2. تعويض المتوقفين عن العمل بسبب كورونا يتجاوز 5 مليارات درهم (5.00)

  3. متعافية من "كوفيد - 19" تغادر مستشفى تطوان (5.00)

  4. طفل ينهي حياته شنقا وسط مدينة القصر الكبير (5.00)

  5. "فيروس كورونا" يصل إلى رئيس البرلمان الإيراني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مليلية المحتلّة تسجل ثاني حالة وفاة بـ"كورونا"

مليلية المحتلّة تسجل ثاني حالة وفاة بـ"كورونا"

مليلية المحتلّة تسجل ثاني حالة وفاة بـ"كورونا"
هسبريس من النّاظور
الخميس 02 أبريل 2020 - 19:15

أعلنت مديرية الصحة في حكومة مليلية المحتلّة، اليوم الخميس، وفاة حالة ثانية بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر المصدر ذاته، أن الأمرَ يتعلّق بحالة أحد المصابين الأوائل بالفيروس، الذين دخلوا إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى "كومركال" في مليلية.

ويبقى عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالثغر المحتل نفسه، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، منحصرا في 62 إصابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.