مليلية المحتلّة تسجل ثاني حالة وفاة بـ"كورونا"

هسبريس من النّاظور

أعلنت مديرية الصحة في حكومة مليلية المحتلّة، اليوم الخميس، وفاة حالة ثانية بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر المصدر ذاته، أن الأمرَ يتعلّق بحالة أحد المصابين الأوائل بالفيروس، الذين دخلوا إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى "كومركال" في مليلية.

ويبقى عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالثغر المحتل نفسه، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، منحصرا في 62 إصابة.