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الرئيسية | حوادث | خرق "الطوارئ" يفضي إلى متابعة 4835 شخصاً

خرق "الطوارئ" يفضي إلى متابعة 4835 شخصاً

خرق "الطوارئ" يفضي إلى متابعة 4835 شخصاً
هسبريس من الرباط
الخميس 02 أبريل 2020 - 19:05

أعلنت رئاسة النيابة العامة أنه في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، فإن النيابات العامة بمحاكم المملكة "تابعت منذ دخول العمل بقانون المرسوم المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس 2020 إلى غاية يومه الخميس 02 أبريل 2020 على الساعة الرابعة زوالا، ما مجموعه 4835 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال".

وأضاف بلاغ صادر عن النيابة العامة، أن النيابات العامة تابعت، أيضا، "263 شخصا منهم 43 فردا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان السلطات العمومية حالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس وإلى غاية 23 مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا".

كما أصدرت محاكم المملكة، وفق المصدر ذاته، في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين، أحكاما قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية، بينما فتحت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة، 81 بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.

وأكدت رئاسة النيابة العامة في ختام بلاغها، أنه انطلاقا من الدور المنوط بها، من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، فإنها "لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر، ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - رشيد شرقاوي الخميس 02 أبريل 2020 - 19:28
هادو هما الميكروبات الي خارجين علينا . كنطلب من المخزن يخدم لعصااااا لعصا كتربي لي مامربيش . أسمحوليا بزاااف
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2 - مواطن الخميس 02 أبريل 2020 - 19:32
من أجل تنوير الرأي العام نشكر الحكومة والساهرين على الشأن المحلي على التدبير المتخذة في اتخاذ الإجراءات السارة في حق الخارقين الحجر الصحي
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3 - محمد لعيوتي الخميس 02 أبريل 2020 - 19:45
الزجر تم الزجر .حتى وان لم يتم اعتقالهم يجب على الاقل احالة محاضرهم على المحاكم من اجل النظر فيها فيما بعد وتحكم حتى بالغرامات .على الاقل حين نمر من هده الفاجعة سنجد اموال الغرامات في الصندوق او اعتقالهم .
الحل هو التوقيفات تم التوقيفات .نحن لا يرعبنا الا السجن او الغرامة .
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4 - الفاسي الخميس 02 أبريل 2020 - 19:46
يجب الإنزال عليهم بأشد العقوبات لتهديدهم للصحة العامة ولا تسامح معهم
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5 - مرباح الخميس 02 أبريل 2020 - 19:46
تحية عالية للسلطات
هد الشي ما فيهش اللعب يجب الضرب على يد من حديد كل مخالف لقانون الطوارئ الصحي المطبق في بلادنا لان صحة المواطنين فوق كل شيء
اللهم اشف كل مريض
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6 - ملاحظ الخميس 02 أبريل 2020 - 19:48
العقوبات المالية هي احسن وسيلة لردع هؤلاء المتهورين وامثالهم في هذه الظروق الاستثنائية
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