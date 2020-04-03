الأمن يوقف مروجيْن لـ"الكوكايين" في الناظور

هسبريس من الناظور

أوقفت العناصر الأمنية بحي المطار بالنّاظور، مساء الخميس، شخصين متلبسين بحيازة مخدر الكوكايين وترويجه.

وحسب مصادر أمنية، فقد تم ضبط حوالي 80 غراما من الكوكايين بحوزة المعنييْن بالأمر كانا بصدد ترويجها.

وأُحيل الموقوفان على تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، لتعميق البحث معهما قبل تقديمهما إلى العدالة.