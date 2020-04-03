24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/04/2020
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:10
|13:36
|17:05
|19:53
|21:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- منتخبون بالدار البيضاء يطلبون التطبيقات الذكية
- "كوفيد - 19" يعمق هشاشة فنانين مغاربة ويكشف "زيف النجومية"
- هل يصنع الموت التاريخ؟
- تعاضد العلم والدين في مواجهة وبــاء كورونا
- تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا في المغرب .. الحصيلة: 676 حالة
تعويض المتوقفين عن العمل بسبب كورونا يتجاوز 5 مليارات درهم (5.00)
- الرفع من صوت القرآن في زمن "الطوارئ الصحية" يثير سجالا مغربيا - (191)
- اليوبي: وتيرة الإصابات بـ"كورونا" في المغرب تتضح بعد ثلاثة أيام - (90)
- باحث: قول "كورونا عقاب إلهي" خرافة وأسطورة - (88)
- وزارة الصحة: 49 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 691 - (88)
- وزارة التربية تثمن نتائج الحصيلة المرحلية لتجربة "التعليم عن بعد" - (86)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الأمن يوقف مروجيْن لـ"الكوكايين" في الناظور
الجمعة 03 أبريل 2020 - 07:17
أوقفت العناصر الأمنية بحي المطار بالنّاظور، مساء الخميس، شخصين متلبسين بحيازة مخدر الكوكايين وترويجه.
وحسب مصادر أمنية، فقد تم ضبط حوالي 80 غراما من الكوكايين بحوزة المعنييْن بالأمر كانا بصدد ترويجها.
وأُحيل الموقوفان على تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، لتعميق البحث معهما قبل تقديمهما إلى العدالة.