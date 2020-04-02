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العثور على أربعيني جثة هامدة في منزله بأزيلال
الخميس 02 أبريل 2020 - 23:29
عثرت المصالح الأمنية، اليوم الخميس، على موظف بالوقاية المدنية في الأربعينيات من عمره، جثة هامدة بداخل شقته الكائنة بحي أوزود في أزيلال.
مصادر هسبريس أوضحت أن الضحية كان يعاني قيد حياته من مرض الصرع والأعصاب، ولما طال غيابه عن العمل، اضطرت السلطات المحلية إلى مداهمة منزله لتجده جثة هامدة بشقته.
ونُقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي في أزيلال، من أجل إخضاعها للتشريح، فيما فتحت عناصر الشرطة القضائية بحثا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.