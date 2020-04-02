24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:1013:3617:0519:5321:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تعاضد العلم والدين في مواجهة جائحة كورونا (5.00)

  2. تعويض المتوقفين عن العمل بسبب كورونا يتجاوز 5 مليارات درهم (5.00)

  3. متعافية من "كوفيد - 19" تغادر مستشفى تطوان (5.00)

  4. طفل ينهي حياته شنقا وسط مدينة القصر الكبير (5.00)

  5. "فيروس كورونا" يصل إلى رئيس البرلمان الإيراني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | توقيف 3 أشخاص خرقوا "الطوارئ" بسيدي سليمان

توقيف 3 أشخاص خرقوا "الطوارئ" بسيدي سليمان

توقيف 3 أشخاص خرقوا "الطوارئ" بسيدي سليمان
هسبريس من الرباط
الخميس 02 أبريل 2020 - 23:55

أفادت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية دار بلعامري بسيدي سليمان، أوقفت، مساء الخميس، رئيس جمعية "إكرام الميت وحماية مقابر المسلمين"، على مستوى الطريق الوطنية رقم 4، الرابطة بين سيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان قرب القاعدة الجوية الخامسة، للاشتباه في خرقه القرار الخاص بحالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمى، والذي تسهر على تنفيذه السلطات المحلية كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة "كوفيد-19".

وأوضحت المصادر نفسها أن الموقوف كان على متن سيارة نقل الأموات التابعة للجمعية رفقة رجل وامرأة قادمين من مدينة الرباط، دون أن يتوفر أي واحد منهم على الرخصة الاستثنائية الخاصة بالتنقل بين الأقاليم.

وأمرت النيابة العامة بوضع الموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تباشره عناصر الدرك الملكي، قبل عرضهم على ممثل الحق العام، غذا الجمعة، للنظر في المنسوب إليهم..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.