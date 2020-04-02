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كُتّاب وآراء
توقيف 3 أشخاص خرقوا "الطوارئ" بسيدي سليمان
أفادت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية دار بلعامري بسيدي سليمان، أوقفت، مساء الخميس، رئيس جمعية "إكرام الميت وحماية مقابر المسلمين"، على مستوى الطريق الوطنية رقم 4، الرابطة بين سيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان قرب القاعدة الجوية الخامسة، للاشتباه في خرقه القرار الخاص بحالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمى، والذي تسهر على تنفيذه السلطات المحلية كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة "كوفيد-19".
وأوضحت المصادر نفسها أن الموقوف كان على متن سيارة نقل الأموات التابعة للجمعية رفقة رجل وامرأة قادمين من مدينة الرباط، دون أن يتوفر أي واحد منهم على الرخصة الاستثنائية الخاصة بالتنقل بين الأقاليم.
وأمرت النيابة العامة بوضع الموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تباشره عناصر الدرك الملكي، قبل عرضهم على ممثل الحق العام، غذا الجمعة، للنظر في المنسوب إليهم..