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الرئيسية | حوادث | توقيف أحد أكبر مروجي "الكوكايين" ببني أنصار

توقيف أحد أكبر مروجي "الكوكايين" ببني أنصار

توقيف أحد أكبر مروجي "الكوكايين" ببني أنصار
هسبريس من الناظور
الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:40

تمكنت العناصر الأمنية العاملة بمفوضية ببني أنصار من توقيف أحد أكبر مروجي المخدرات بالمدينة ذاتها، الملقب بـ"ولد فاظمة"، والذي كان مبحوثا عنه في عدد من القضايا، وبحوزته حوالي كيلوغرامين من مخدر الكوكايين.

العملية ذاتها، التي نُفذت بناء على معلومات توصلت بها الشرطة القضائية ببني أنصار تفيد بمكان توجد المعني بالأمر، مكنت من توقيف ثلاثةُ من مساعدي المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى حجز مبلغ مالي وسيارة بصفائح مزورة، ليتم وضع الجميع تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم.

يُذكر أن المشتبه به الرّئيسي كان موضوع بحث من قِبل العناصر الأمنية في حادث تبادل لإطلاق النار مع الموقوف سابقا الملقب بـ"بوثقنينت" بفرخانة، التابعة ترابيا لنفوذ الدرك الملكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - أحمد الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:51
هادو هم الڤيروسات الكبار او اللي كايآديو الأمة وكايضيعو الشباب ديالها او كايردو بنا سنواااات للوراء..الشكوى بهم لله القهار
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7
2 - الكوكايين في زمن كورونا الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:00
أُعتقل وبحوزته إثنين كيلوغرام من الكوكايين.. هذه الكمية في كل قوانين الدول اما السجن المؤبد او الإعدام. لكن الحالة في المغرب قد لا تعدو بضع سنين واذا تدخلت أيادي خفية تكون العقوبة بضع شهور..
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1
3 - Salassi alaouin الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:13
بمحاربة مروجي المخدرات تقلص نسبة الخارقين لحالة الحجر ب90 بالمائة نقطة نهاية
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4 - أيوب.D الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:15
هذ الحملة جامعة كولشي هههه!.
رجال الأمن ولاو بحالي مركبين فيهم Duracell هههه
الله يبارك فيكم عجبتوني كذلك في تطبيق السلطة بمنطقية اتجاه المخالفين للحجر (آخدين بعين الاعتبار حالة المادية للمخالفين والسبب، وججر للمستحقين).
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