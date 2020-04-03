توقيف أحد أكبر مروجي "الكوكايين" ببني أنصار

هسبريس من الناظور

تمكنت العناصر الأمنية العاملة بمفوضية ببني أنصار من توقيف أحد أكبر مروجي المخدرات بالمدينة ذاتها، الملقب بـ"ولد فاظمة"، والذي كان مبحوثا عنه في عدد من القضايا، وبحوزته حوالي كيلوغرامين من مخدر الكوكايين.

العملية ذاتها، التي نُفذت بناء على معلومات توصلت بها الشرطة القضائية ببني أنصار تفيد بمكان توجد المعني بالأمر، مكنت من توقيف ثلاثةُ من مساعدي المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى حجز مبلغ مالي وسيارة بصفائح مزورة، ليتم وضع الجميع تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم.

يُذكر أن المشتبه به الرّئيسي كان موضوع بحث من قِبل العناصر الأمنية في حادث تبادل لإطلاق النار مع الموقوف سابقا الملقب بـ"بوثقنينت" بفرخانة، التابعة ترابيا لنفوذ الدرك الملكي.