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الرئيسية | حوادث | صفحة مزورة تنتحل صفة اليوبي على "فيسبوك"

صفحة مزورة تنتحل صفة اليوبي على "فيسبوك"

صفحة مزورة تنتحل صفة اليوبي على "فيسبوك"
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:40

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، وضع اليوم الجمعة شكاية لدى السلطات الأمنية بالرباط بخصوص صفحة مزورة تنتحل صفته على موقع "فيسبوك".

وأكد مدير الأوبئة، في تصريح لهسبريس، أنه وضع شكاية لدى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية، بولاية الأمن بالرباط، للتبليغ عن جهة مجهولة قامت بإنشاء صفحة مزورة تحمل اسمه وصفته.

ودعا مدير الأوبئة بوزارة الصحة، في تصريحه، إلى التبليغ عن هذه الصفحة المزورة التي تنتحل صفته.

وكانت النيابات العامة بالمملكة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة، فتحت 81 بحثا قضائيا، تم إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين مازالت باقي الأبحاث متواصلة.

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