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اتهامات زائفة لأطر طبية تجر سيدة إلى التحقيق
الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:05
تم، اليوم الجمعة، إيقاف سيدة بتهمة نشر تسجيل يتضمن اتهامات زائفة لأطر طبية بالتسبب بوفاة مصابين بمرض كورونا المتسجد.
وكانت المعنية بالأمر قد نشرت تسجيلًا مباشرًا على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أهانت فيه الأطر الطبية والتمريضية، ونسبت إليهم اتهامات زائفة بالتسبب عمدًا في وفاة المصابين.
وقد تم وضع الموقوفة تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضها على النيابة العامة.