الحكم بالسجن سنة نافذة وغرامة على "أبو النعيم"

هسبريس من الرباط

قضت المحكمة اليوم الجمعة بالسجن سنة حبسا نافذة وغرامة ألفي درهم، على الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم.

وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى "أبو النعيم": التحريض بواسطة الأنظمة المعلوماتية على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص، والتحريض على عرقلة أشغال أمرت بها السلطة والتحريض على الكراهية".

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت، قبل أيام خلت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بشأن "فيديو" ظهر فيه الشيخ السلفي، وهو يدلي بتصريحات تتضمن تحريضا على العنف والكراهية، وتتضمن عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام، فضلا عن تسفيه وتبخيس جهود السلطات العمومية لمكافحة وباء كورونا المستجد.