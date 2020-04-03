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كُتّاب وآراء
الحكم بالسجن سنة نافذة وغرامة على "أبو النعيم"
قضت المحكمة اليوم الجمعة بالسجن سنة حبسا نافذة وغرامة ألفي درهم، على الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم.
وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى "أبو النعيم": التحريض بواسطة الأنظمة المعلوماتية على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص، والتحريض على عرقلة أشغال أمرت بها السلطة والتحريض على الكراهية".
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت، قبل أيام خلت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بشأن "فيديو" ظهر فيه الشيخ السلفي، وهو يدلي بتصريحات تتضمن تحريضا على العنف والكراهية، وتتضمن عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام، فضلا عن تسفيه وتبخيس جهود السلطات العمومية لمكافحة وباء كورونا المستجد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
ان تطبق منذ مدة طويلة في حق هذا الرجل الذي لا علاقة له بثقافة المغاربة السمحة..
احترامي للقضاة.
نطلب من الصحافة الا تصفه بالسلفي لانه ليس سلفي با هو خارجي تكفري أم السلفين لا يرون الخروج على الحاكم ولا يكفرون الناس بالهوى
(واش گاع لي دار شي لحيا نسمّيوه سلفي).
الأحرى و الأولى نعته بالخارجي. لأن هذا هو حال هاؤلاء. كل طاعن في أولياء الأمور وخارج عن النضام ويدعو لذلك فهو خارجي.
الله إبعّدهوم علينا ساؤ لسُّمعة نتاع السلفيين.
لو كان متمكنا من ديننا الكريم لأتبع قول الله تعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ" رغم اختلاف العلاماء في أولي الأمر من قال أنهم الأمراء و السلاطين و من قال أنهم أهل العلم و الفقه و في حالتنا بالمغرب كانوا الإثنين من أعطوا الأمر
إذا كان لا بد له من الطاعة و هم من سيحملون أوزارنا يوم القيامة إن كانوا على خطأ
لو كان متمكنا من ديننا الكريم لأتبع قول الله تعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ" رغم اختلاف العلاماء في أولي الأمر من قال أنهم الأمراء و السلاطين و من قال أنهم أهل العلم و الفقه و في حالتنا بالمغرب كانوا الإثنين من أعطوا الأمر
إذا كان لا بد له من الطاعة و هم من سيحملون أوزارنا يوم القيامة إن كانوا على خطأ
عندالله تلتقي الخصوم وستتضح الأمور.
هدانا الله للعمل بطلب المصلحة ودرء المضرة لعموم الناس.
صلى الله على نبينا ورضوان الله على صحابته ومن إقتدى بهم إلى يوم الدين.
فلتنعم بسنة سجنا يا ابا الجحيم.
أين هو العدل ام النصابون المجرمون لهم نفوذ في الدولة . انظروا الى المحاكم كم من عائلة حوكم عليها بالافراغ جراء تزوير أملاكهم
أليس هدا ظلم وعار هدا يقع إلا في المغرب
حسبنا الله ونعم الوكيل
لكن إذا أمرت الجهات المختصة بأمر ما وجب احترامه وتطبيقه وهذا داخل في طاعة ولي الأمر، ولا يجب التشويش عليه بكلام غير مسؤول
خالف تعرف.
الله إعفو.
ابو النعيم من الخوارج
يستاهل على الاستهانة بوباء كورونا و تحريظ الناس على الخروج للشارع و حياة المواطنين المغاربة ليسة لعبة في يد هده الاوباش
تطرف و تحريض صريح. الاسلام دين نصيحة سمحاء.
ليتحمل مسؤوليته
لو كان هذا الخلق في دولة أخرى لحكم عليه بالحبس لسنوات مع إِخضاعهه لإِعادةًالتربية. هذا تربيته فاسدة. يجب إِعادة تقويمها.