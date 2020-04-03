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الرئيسية | حوادث | الحكم بالسجن سنة نافذة وغرامة على "أبو النعيم"

الحكم بالسجن سنة نافذة وغرامة على "أبو النعيم"

الحكم بالسجن سنة نافذة وغرامة على "أبو النعيم"
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:05

قضت المحكمة اليوم الجمعة بالسجن سنة حبسا نافذة وغرامة ألفي درهم، على الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم.

وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى "أبو النعيم": التحريض بواسطة الأنظمة المعلوماتية على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص، والتحريض على عرقلة أشغال أمرت بها السلطة والتحريض على الكراهية".

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت، قبل أيام خلت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بشأن "فيديو" ظهر فيه الشيخ السلفي، وهو يدلي بتصريحات تتضمن تحريضا على العنف والكراهية، وتتضمن عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام، فضلا عن تسفيه وتبخيس جهود السلطات العمومية لمكافحة وباء كورونا المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - نورالدين الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:15
حكم في محله.وليكن عبرة للآخرين.
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127
2 - محمد الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:17
لا حول ولا قوة الا بالله
الله معاه
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-147
3 - البقالي الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:19
هاته العقوبة متأخرة..كان من المفروض
ان تطبق منذ مدة طويلة في حق هذا الرجل الذي لا علاقة له بثقافة المغاربة السمحة..
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87
4 - khalil الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:20
هاد الشخص لي كات لقبوه الشيخ!!!! واش عندو دبلوم ديال المشيخة؟ أو منين خداه؟ أو شنو قرا باش اولي شيخ؟ أو أصلا اش كتعني شيخ؟
احترامي للقضاة.
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77
5 - محمد القنيطري الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:20
نشكر القضاء المغربي بهذا الحكم على أبو النعيم الخارجي وليس سلفي وكان على القضاء المغربي ان يحكم عليك اكثر من سنة لكي يكون عبرة للخوارج
نطلب من الصحافة الا تصفه بالسلفي لانه ليس سلفي با هو خارجي تكفري أم السلفين لا يرون الخروج على الحاكم ولا يكفرون الناس بالهوى
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72
6 - عبد الرحيم الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:22
ليس سلفيا هداكم الله.
(واش گاع لي دار شي لحيا نسمّيوه سلفي).
الأحرى و الأولى نعته بالخارجي. لأن هذا هو حال هاؤلاء. كل طاعن في أولياء الأمور وخارج عن النضام ويدعو لذلك فهو خارجي.
الله إبعّدهوم علينا ساؤ لسُّمعة نتاع السلفيين.
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44
7 - أ. الصنهاجي الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:24
يستاهل بكل صراحة
لو كان متمكنا من ديننا الكريم لأتبع قول الله تعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ" رغم اختلاف العلاماء في أولي الأمر من قال أنهم الأمراء و السلاطين و من قال أنهم أهل العلم و الفقه و في حالتنا بالمغرب كانوا الإثنين من أعطوا الأمر
إذا كان لا بد له من الطاعة و هم من سيحملون أوزارنا يوم القيامة إن كانوا على خطأ
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28
8 - أ. الصنهاجي الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:24
يستاهل بكل صراحة
لو كان متمكنا من ديننا الكريم لأتبع قول الله تعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ" رغم اختلاف العلاماء في أولي الأمر من قال أنهم الأمراء و السلاطين و من قال أنهم أهل العلم و الفقه و في حالتنا بالمغرب كانوا الإثنين من أعطوا الأمر
إذا كان لا بد له من الطاعة و هم من سيحملون أوزارنا يوم القيامة إن كانوا على خطأ
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8
9 - ثعلب مارسيليا الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:24
اظنه حكم عادل جدااا فليكن عبرة للباقي
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27
10 - ياسين الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:24
أمامك 365 يوما في السجن . أنصحك باستغلالها أحسن أستغلال لمراجعة نفسك و تصحيح مفاهيمك عن الدين الحنيف.
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39
11 - عبداللطيف الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:25
يا اخي السلفية بريئة منه ومن أمثاله،لاادري لماتسمون كل من نعق أو حرض أوفجربالسلفي،
عندالله تلتقي الخصوم وستتضح الأمور.
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5
12 - حسن الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:25
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما أحوجنا إلى التبصر والتعقل ومراجعة فقه الواقع والنوازل والتريث في الكلام فيما لا تحمد عقباه وهذا لا ينافي تماما مبدأ الأمر بمعروف أو نهي عن منكر -والذي يتكلف فيه البعض اشد ما ذم من التكلف والتنطع بيد ان الاسلام دين يسر وتيسير وتسهيل- فالكثير من الرجال فعلوا ذلك فما انتفع الناس بنصيحتهم وما نفعوا لا أنفسهم ولا دينهم ولا وطنهم خصوصا فيما اجتمع عليه رأي علماء الأمة وأولياء أمور الدولة مما ظهر نفعه وبطن صالحه.
هدانا الله للعمل بطلب المصلحة ودرء المضرة لعموم الناس.
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6
13 - أحمد إلجكوك الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:25
قولوا الخارجي. وتقولوا السلفي. لأن فعله هذا ليس من فعل السلف.
صلى الله على نبينا ورضوان الله على صحابته ومن إقتدى بهم إلى يوم الدين.
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8
14 - امين مغربي الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:26
حكم عادل طبعا نحن في أزمة تفشي هذا المرض يجب علينا العمل ومساعدة بعضنا البعض عوض التحريض والعنف والكلام الفارغ بماذا ينفعوننا هؤلاء؟ الان تجد ملحدين في الغرب يدرسون ويعملون لإيجاد علاج لهذا المرض وهؤلاء الصنف من البشر لا ينفعون شيئا
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10
15 - باش ادير عقلو الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:27
الرجل يحتاج لهذا الحجر السجني حتى يفكر مليا و لا يتجرا على استنباط فتاوى من عصر الجاهلية. سنة واحدة قليلة في حقه لانه ذو سوابق . انا ااسف فقط لديننا الذي ابتلي بامثاله من الجهلة و الذين يشوهون مقاصد الاسلام السمحة.
فلتنعم بسنة سجنا يا ابا الجحيم.
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13
16 - زكريا الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:27
قدر الله وما شاء فعل كان يستحق أكثر
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9
17 - أبو صهيب الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:28
لماذا تركزون أنه الشيخ ( السلفي) و السلفية منه براء فهذا حامل لفكر خارجي تكفيري و ليس سلفيا فالسلفي حقا أبعد الناس عن رمي الناس بالكفر جزافا و السلفي يرى السمع و الطاعة لولاة أمره في المعروف و هذه عقيدة راسخة مدونة في كتاب اعتقاد السلف
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7
18 - مصطفى م الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:30
هدا جزاء كل من سولت له نفسه العبت باسم الدين ، هدا هو الجهل بعينه ، الناس ماعارفينش اش كيديرو ، خصوصا بعض أصحاب اللحي (المعصومين من الخطأ، والذين كلامهم كأنه وحي منزل) ، الذين لايتقنون سوى التكفير
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14
19 - حسن الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:30
فكيتونا من صداعو حتى هو.لعل امثاله يتعضون شيءا ما
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12
20 - انس الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:31
وجب على العدالة الضرب بيد من حديد على مثل هؤلاء البشر .سنة سجن قليلة في حق هذا وجب الحكم عليه على الأقل بخمس سنوات ,لانه كفر الدولة ووصفها بالردة و أراد تحريض الناس على العصيان ,سنة سجن قليلة جدا في حق هذا الشخص
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8
21 - خالد Ger الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:31
العدل أساس الملك . هدا الرجل تغريدة أودت به إلى السجن فما بال مافيات العقار الذين تحايلو على آلاف المغاربة ولا أحد حرك ساكنا بل الدولة تساهلت مع هؤلاء المجرمين لهدا
أين هو العدل ام النصابون المجرمون لهم نفوذ في الدولة . انظروا الى المحاكم كم من عائلة حوكم عليها بالافراغ جراء تزوير أملاكهم
أليس هدا ظلم وعار هدا يقع إلا في المغرب
حسبنا الله ونعم الوكيل
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-9
22 - Nomade الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:32
خبر سار.... هذه النماذج البشرية لا تستحق ان تخاطب المجتمع. يجب إيقافها عند حدها قبل أن تزرع التطرف والعنف والإرهاب فنحصد نحن نتائج ما زرعت... إوا اخطب دابا على الحيوط!!!
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7
23 - Bouzid الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:32
La peine capitale contre les terroristes qui defient l'autorite et qui instiguent a l anarchie qui risque d'apporter degas et morts au sein du peuple marocain. Pas de lace aux barbus obscurantistes dans la societe marocaine. Il faut le pendre par la barbe et nourrir les crocodiles du pard d'Agadi avec sa viande empoisonnee par la haine et l'intolerance et l'ignorance
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4
24 - اخوكم الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:32
اللهم لا شماتة
لكن إذا أمرت الجهات المختصة بأمر ما وجب احترامه وتطبيقه وهذا داخل في طاعة ولي الأمر، ولا يجب التشويش عليه بكلام غير مسؤول
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9
25 - محمد الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:33
منهم من يقتنصون الأوقات الحرجة لكسب الشهرة بتصدر الصفحات الأولى للصحافة.
خالف تعرف.
الله إعفو.
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6
26 - حسن الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:34
ابو النعيم ليس بسلفي والسلفية منهو براء


ابو النعيم من الخوارج
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1
27 - rachad hadri الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:35
لعلها تكون فرصة له كي يراجع أفكاره ويتعلم أن الدين يجمع ولا يفرق ينتصر للحياة والإنسان وليس للموت المجاني وان الدين معاملة وتضحية وليس متاجرة بالكلام والعنتريات الفارغة
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1
28 - moghrabo الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:35
bravo القضاء المغربي
يستاهل على الاستهانة بوباء كورونا و تحريظ الناس على الخروج للشارع و حياة المواطنين المغاربة ليسة لعبة في يد هده الاوباش
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0
29 - زورو الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:36
فقط ستجعلون منه بطل عند امثاله كان من الاحسن ادخاله مستشفى الامراض العقلية لربما عاد اليه رشده.
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2
30 - ahmed الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:38
لو نحت الدولة منحى هذا الشخص وفتحت المساجد لأبناء الوطن لكانت النتيجة كارثية يصعب حتى تصور ما كانت ستؤول اليه الأمور.. تصور ان الناس خالفوا اوامر السلطات وعمروا كل مساجد المملكة لأسابيع عدة خمس مرات كل يوم وفي جميع مناطق المغرب بمدنه وقراه.. تصورو ما الذي سيحدث!! هذا الحكم خفيف جدا في حق هذا الشخص.. لأن بالامكان اتهامه بمحاولة القتل الجماعي الغير العمد لعدد كبير من ابناء الوطن.. انه السيد اعلن الحرب على وطنه..
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1
31 - مغربي الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:39
و كفر المجتمع و جعله دار حرب .
تطرف و تحريض صريح. الاسلام دين نصيحة سمحاء.
ليتحمل مسؤوليته
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1
32 - ريفي قح الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:39
غادي يحفظ هادوك الايات لي حفظهوم الفيزازي في الحبس اعتقد نسيت هاديك الاية واقيلا سميتها ان الله ياتي الملك لمن يشاء المهم تا هو يقول عاش ومن تما غادي يوشحوه بالوسام,ولكن يا ابو النعيم اياك واياك تقول ان الملوك اذا دخلو قرية ,,,,,,,,,,,
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2
33 - أكرزام الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:40
سنة واحدة لا تكفي. ليست هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها هذا الدجال أمام القضاء. لن ستعض هذا الابليس اللعين.
لو كان هذا الخلق في دولة أخرى لحكم عليه بالحبس لسنوات مع إِخضاعهه لإِعادةًالتربية. هذا تربيته فاسدة. يجب إِعادة تقويمها.
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3
34 - مواطن مسلم الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:40
الحمد لله الذي نجى المسلمين من ظلاله وجهله.
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0
35 - جريء الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:41
هذا خاصو سوار الكتروني، و فرض اقامة جبرية عليه و قطع وساءل الاتصال بينه و العالم الخارجي, انه عنصر خطيير على السجناء
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3
36 - متتبع الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:43
يداواز سنة في السجن بعيد عن الفيروس القاتل, ومنين يخرج يلقى المساجد اتفاتحات من جديد والأوضاع رجعت إلى سابق عهدها
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1
37 - مقيم بألمانيا الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:44
الله المستعان. الشيخ فقط قال رأيه و ليس في كلامه أي تحريض بل قد أسيء فهمه
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-7
38 - السلفية منهم براء الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:44
بززااف عليه السلفية العلماء السلفيون علكاء ربانيون لولاة أمرهم طائعون.
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