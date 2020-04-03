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كُتّاب وآراء
أربعيني ينتحر قفزا من سطح منزله بمدينة المضيق
وضع شخص في عقده الرابع، اليوم الجمعة، حدا لحياته بإلقاء نفسه من سطح منزله الواقع بالقرب من المسبح البلدي بمدينة المضيق لأسباب لازالت مجهولة.
مصدر محلي أوضح لهسبريس أن "المنتحر تناول فطوره صباح اليوم في جو عاد مع أسرته، وقام بعدها بالصعود إلى سطح المنزل المكون من طابقين، وأحكم إغلاق باب السطح، قبل أن يعمد إلى إلقاء نفسه، مفارقا الحياة في الحين"، فيما أوضح مصدر آخر أن المنتحر "لم يكن في حالة نفسية مستقرة، وكان يعاني من مرض نفسي".
هذا وباشرت مصالح الأمن تحقيقا في الواقعة، لتحديد ظروفها وحيثياتها، ونُقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى.