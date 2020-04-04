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الرئيسية | حوادث | تدوينة عن "كورونا" تجرّ شابا إلى التحقيق بسطات

تدوينة عن "كورونا" تجرّ شابا إلى التحقيق بسطات

تدوينة عن "كورونا" تجرّ شابا إلى التحقيق بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 04 أبريل 2020 - 01:17

أفادت مصادر هسبريس أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات أوقفت، الجمعة، شابا عشرينيا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بنشر تدوينة على شبكات التواصل الاجتماعي، تتضمن معطيات وهمية وكاذبة حول الحالة الوبائية لفيروس "كورونا" المستجد بمدينة سطات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه نشر تدوينة كاذبة على حسابه الشخصي على شبكة فيسبوك، ادّعى من خلالها نقل مجموعة من مستخدمي إحدى المؤسسات الصحية بمدينة سطات، والذين يفوق عددهم عشرة أشخاص، من أجل إخضاعهم لتحاليل مخبرية، للاشتباه في إصابتهم بشكل جماعي بوباء "كورونا" المستجد من قبل أحد الأشخاص.

ووصلت الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن الوطني فور رصد التدوينة الكاذبة، إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد أسبابها وخلفياتها الحقيقية.

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