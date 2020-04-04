24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:08
|13:35
|17:05
|19:54
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اتهامات زائفة لأطر طبية تجر سيدة إلى التحقيق
- مساعدات لفائدة معوزين
- كورونا وتصويت القوانين .. البرلمان يعتمد المرونة ويراعي الدستور
- تسجيل 588 وفاة جديدة بسبب "كورونا" في فرنسا
- تقرير يوصي بالقيَم وبالإنسان لتحقيق نموذج تنموي مغربي فعّال
هكذا يستعدّ المستشفى العسكري ببنسليمان لاحتواء وباء "كورونا" (5.00)
لماذا تشكل ألمانيا استثناءً بانخفاض عدد الوفيات جراء "كورونا"؟ (5.00)
- 15 حالة شفاء جديدة من كورونا .. المتعافون يتجاوزون المتوفين - (194)
- لماذا تشكل ألمانيا استثناءً بانخفاض عدد الوفيات جراء "كورونا"؟ - (138)
- محامون مغاربة يقاضون طبيبا فرنسيا متهما بالعنصرية ضد الأفارقة - (116)
- تسجيل 70 حالة جديدة لكورونا في 24 ساعة .. الإجمالي: 761 - (112)
- هكذا تغيرت حياة أطباء "الصف الأول" في مواجهة "أزمة كورونا" - (94)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تدوينة عن "كورونا" تجرّ شابا إلى التحقيق بسطات
أفادت مصادر هسبريس أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات أوقفت، الجمعة، شابا عشرينيا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بنشر تدوينة على شبكات التواصل الاجتماعي، تتضمن معطيات وهمية وكاذبة حول الحالة الوبائية لفيروس "كورونا" المستجد بمدينة سطات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه نشر تدوينة كاذبة على حسابه الشخصي على شبكة فيسبوك، ادّعى من خلالها نقل مجموعة من مستخدمي إحدى المؤسسات الصحية بمدينة سطات، والذين يفوق عددهم عشرة أشخاص، من أجل إخضاعهم لتحاليل مخبرية، للاشتباه في إصابتهم بشكل جماعي بوباء "كورونا" المستجد من قبل أحد الأشخاص.
ووصلت الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن الوطني فور رصد التدوينة الكاذبة، إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد أسبابها وخلفياتها الحقيقية.